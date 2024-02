Centro Analisi di Bitonto, dove professionalità e rapporto umano fanno sempre la differenza

Il direttore tecnico e responsabile Luigi Sansonno: «Nel processo di riorganizzazione dei laboratori d’analisi regionali è fondamentale riconoscere l’importanza degli alti standard tecnologici e professionali che i professionisti del territorio offrono da sempre»

Bari, 29 febbraio 2024. Buone notizie per i laboratori di analisi convenzionati della Regione Puglia che da alcuni anni lottano per mantenere il servizio di medicina di laboratorio in forma capillare su tutto il territorio regionale senza doversi trasformare in strutture che prevedono centri di lavorazione (Hub) e punti prelievo (Spoke). Una recente delibera regionale, infatti, ha disposto la proroga a dicembre 2024 del completamento del processo di riorganizzazione dei laboratori d’analisi inseriti nella rete privata pugliese.

«Di fronte a questa instabilità bisogna farsi trovare pronti facendo investimenti e puntando sulla professionalità del personale, consapevoli del fatto che le attività territoriali garantiranno sempre l'umanità e la disponibilità che da sempre le caratterizza - sottolinea Luigi Sansonno, direttore tecnico e responsabile del Centro Analisi di Bitonto, Laboratorio di Patologia Clinica, accreditato al Sistema Sanitario Regionale, che da oltre 40 è un punto di riferimento in tutta la provincia di Bari grazie a servizi che si contraddistinguono per essere svolti con precisione e rapidità -. La riforma, di fatto, mette alle strette i professionisti del territorio che mantengono però alti standard sia dal punto di vista della strumentazione, della qualità e della professionalità e che di fatto sono un presidio sanitario fondamentale per la popolazione: centri dove l’aspetto umano è un valore aggiunto per instaurare un rapporto diretto ed empatico con i pazienti».

Professionalità che si riflette anche in tecnologia e investimenti continui per migliorare il servizio di analisi: «Ad esempio, abbiamo da poco acquistato uno strumento di ultima generazione completamente automatizzato per eseguire analisi sul liquido seminale (spermiogramma) e test di capacitazione e frammentazione del dna spermatico – conferma Sansonno -. Da anni siamo un riferimento anche per l'esecuzione di test in biologia molecolare come ad esempio Hbv-Dna, Hcv-Rna, anche in convenzione con Ssn, Test Covid-19, Hpv Dna in tempi brevi, grazie all'esecuzione degli esami "in house" con strumento a sistema chiuso. Abbiamo inoltre implementato i nostri sistemi gestionali in modo da poter rendere tutto il processo dalla preanalitica al referto in maniera digitale e sicuramente più affidabile e sicura, senza contare le collaborazioni con numerose aziende del territorio per diversi esami specifici per la medicina del lavoro».

www.centroanalisisaracino.it