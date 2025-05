CGTN: come la Cina sta favorendo lo sviluppo di alta qualità e una governance ad alta efficienza a favore di una spinta verso la modernizzazione

La CGTN ha pubblicato un articolo sulla visita di ispezione del presidente cinese, Xi Jinping, nella provincia di Henan, nella Cina centrale. Concentrandosi sull'impegno della provincia per incrementare lo sviluppo di alta qualità e migliorare l'efficienza della governance, l'articolo evidenzia come il presidente cinese sottolinei l'importanza di uno sviluppo di alta qualità per favorire la modernizzazione dello stato cinese.

PECHINO, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luoyang Bearing Group Co., Ltd. è un'azienda di produzione tradizionale, situata a Luoyang, nella provincia cinese centrale dello Henan, che negli ultimi anni ha investito molto nella ricerca scientifica e tecnologica e ha compiuto notevoli progressi nello sviluppo industriale.

L'azienda ha realizzato una piattaforma di test di cuscinetti leader a livello nazionale per i settori aerospaziale, della generazione di energia eolica, delle ferrovie ad alta velocità e dei veicoli a nuova energia, realizzando la completa digitalizzazione dei prodotti a partire dalla progettazione e selezione dei materiali fino alla produzione e alla consegna, sfruttando tecnologie come l'Industrial Internet of Things 5G.

Nel corso del 14° piano quinquennale (2021-2025), l'azienda ha raggiunto 13 risultati scientifici e tecnologici di livello internazionale. I suoi cuscinetti di banco delle turbine eoliche detengono oggi oltre il 40% della quota di mercato nazionale.

"La produzione moderna si basa sul potenziamento dei risultati scientifici e tecnologici", ha dichiarato lunedì scorso il presidente cinese Xi Jinping, visitando l'azienda durante una visita di ispezione nella provincia, invocando un maggiore impegno nella ricerca di principali innovazioni tecnologiche e nel perseguimento di un percorso di innovazione indipendente.

Il presidente ha sottolineato la sua ferma fiducia per la promozione di uno sviluppo di alta qualità e il miglioramento dell'efficienza della governance, esortando l'Henan ad aprire un nuovo capitolo verso la modernizzazione cinese.

Promuovere uno sviluppo di alta qualità

Dalla fine del 2023, l'Henan è diventata la sede di circa 10,94 milioni di entità commerciali di vario tipo. Molte di queste hanno costantemente favorito un nuovo slancio per lo sviluppo, incentrandosi sulla creazione di un sistema economico verde, a basse emissioni di carbonio e circolare, riducendo in modo efficace i costi ambientali e delle risorse legati allo sviluppo e aumentando il loro potenziale di crescita.

La provincia ha inaugurato 27 laboratori provinciali e sei istituti provinciali di ricerca tecnologica industriale, diventati importanti piattaforme per lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità.

Il lavoro dei 27 laboratori è indirizzato a vari campi all'avanguardia, come nuovi materiali, nuove fonti energetiche, biomedicina, tecnologia alimentare e nanobiologia. I laboratori hanno inoltre integrato le attività di produzione, studio, ricerca e applicazione, ricoprendo un ruolo importante nella trasformazione e nella riqualificazione di settori tradizionali e nello sviluppo di settori strategici emergenti di alta qualità.

Nella provincia sono presenti 12.000 imprese high-tech e il tasso di crescita medio annuo del volume delle transazioni dei contratti tecnologici ha raggiunto il 62,3%.

La provincia ha recentemente emanato un piano d'azione mirato alla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell'economia privata, volto ad aumentare il sostegno alle imprese private in settori quali trasformazione e upgrade, innovazione, sviluppo del mercato, introduzione di talenti e investimenti per la ricerca e lo sviluppo.

Xi ha dichiarato che la provincia, guidata dall'innovazione scientifica e tecnologica, dovrebbe sviluppare nuove forze produttive di qualità in linea con le condizioni locali e incrementare il sostegno al moderno sistema industriale per promuovere uno sviluppo di alta qualità.

Durante la visita d'ispezione, Xi si è recato anche al Tempio del Cavallo Bianco, costruito originariamente durante la dinastia Han orientale (25-220), e alle grotte di Longmen, un sito patrimonio dell'UNESCO risalente a oltre 1.500 anni fa, per conoscere l'impegno delle realtà locali per preservare e continuare l'eredità della cultura cinese.

Xi ha affermato che l'integrazione tra cultura e turismo ha un grande potenziale e richiede impegno per promuovere uno sviluppo di alta qualità del settore e trasformarlo in un settore pilastro che porti benefici alla popolazione, migliorandone la vita.

Migliorare l'efficienza della governance

A fine aprile, Xi ha presieduto un simposio sullo sviluppo economico e sociale della Cina nel 15° piano quinquennale (2026-2030), esortando a promuovere maggiormente sviluppo e sicurezza e a favorire l'interazione positiva tra sviluppo e sicurezza di alto livello attraverso una governance altamente efficiente.

La provincia di Henan ha innalzato il livello delle attività legali, delle capacità e della professionalità della governance di base, migliorando la percezione di guadagno, felicità e sicurezza delle persone.

Grazie a soluzioni di governance intelligente, le amministrazioni locali stanno migliorando la qualità dei servizi pubblici. Ad esempio, l'uso dell'intelligenza artificiale ha permesso alle amministrazioni locali di raccogliere, organizzare e classificare le richieste di sostentamento degli abitanti in modo più rapido e di offrire soluzioni più efficienti.

La provincia ha anche adottato misure concrete per eliminare prassi inutili e migliorare la burocrazia, al fine di ridurre efficacemente gli oneri per i cittadini, standardizzando le pratiche lavorative, le procedure e le pratiche di certificazione nei villaggi (comunità).

Oltre alla provincia dell'Henan, il Paese ha fatto rapidi progressi nell'e-governance, introducendo piattaforme governative multiservizi e servizi pubblici virtuali per migliorare l'efficienza amministrativa e modernizzare la governance.

Sottolineando la necessità di potenziare la governance sociale, Xi ha esortato a migliorare i livelli di servizio pubblico, ad affidare completamente allo Stato di diritto la regolazione e la salvaguardia della governance sociale, rafforzando le misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza sociale.

