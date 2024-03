Champions League–La Lazio vuole scrivere la storia contro il Bayern Biancocelesti tra le migliori otto d’Europa a 2,90 su Sisal.it

Roma, 04 marzo 2024 –La Lazio vola in Germania per scrivere la storia. Domani sera, all’Allianz Arena, i biancocelesti saranno ospiti del Bayern Monaco nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. I capitolini solo una volta nella loro storia sono arrivati tra le migliori otto d’Europa, nel 2000 quando vennero poi eliminati dal Valencia di Hector Cuper. Inoltre la Lazio in nove trasferte europee in terra germanica solo una volta si è imposta, contro lo Stoccarda ma in Europa League nel 2013. Tutti numeri sfavorevoli alla formazione di Sarri che però vuole approfittare del momento di difficoltà dei bavaresi per compiere un’impresa epica. Gli esperti Sisal vedono favoritissimo il Bayern a 1,25 contro il 10 della Lazio mentre si scende a 6,00 per il pareggio. La forbice si accorcia però per il passaggio turno: 1,40 per Neuer e compagni, 2,90 per i biancocelesti. Senza la regola del gol in trasferta la possibilità che si vada ai supplementari è offerta a 3,80 mentre una soluzione ai calci di rigore è in quota a 8,50. Nonostante la gara di andata sia terminata con il minimo scarto, ci si attende una gara divertente tanto che la Combo Goal + Over 2,5 è data a 2,35 e, di conseguenza, non è escluso neanche un Ribaltone che pagherebbe 8 volte la posta. Sia un gol di testa, a 2,50, che una rete da fuori area, a 3,00, sono nelle corde del match visti i protagonisti che scenderanno in campo.

Harry Kane, 31 gol e 8 assist stagionali, vuole trascinare la sua squadra il più lontano possibile: l’inglese primo marcatore è offerto a 3,00. La difesa della Lazio dovrà fare attenzione sia a Leroy Sané, in gol a 2,50, e al neo acquisto Bryan Zaragoza la cui prima rete con la maglia dei rossi di Baviera è in quota a 4,00. I capitolini si affidano sempre al loro capitano, Ciro Immobile, nel tabellino dei marcatori a 4,50 come nella gara di andata, ma sperano che Mattia Zaccagni, a segno a 7,50, possa ritrovare la vena perduta. Sarri spera di avere anche il miglior Felipe Anderson, gol o assist a 3,25.

Sempre domani si gioca il ritorno tra Real Sociedad e PSG. Spagnoli favoriti, per gli esperti Sisal, a 2,50 contro il 2,75 dei transalpini con il pareggio dato a 3,25. La formazione di Luis Enrique però, forte della vittoria dell’andata, vede i quarti di finale a 1,08 rispetto al 7,50 del passaggio turno iberico. L’ipotesi supplementari è data a 7,75 mentre vedere Real Sociedad e PSG ai rigori pagherebbe 14 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e chebisognagiocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa