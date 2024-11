CHIGEE presenta il nuovo AIO-6 ed espone la tecnologia motociclistica avanzata a EICMA 2024

SHENZHEN, Cina, 2 novembre 2024 /PRNewswire/ -- 5-10 novembre 2024 | Milano, Italia - Hall 10, stand G91

CHIGEE, impegnata a migliorare la sicurezza delle motociclette e l'esperienza di guida, presenta l'AIO-6 a EICMA 2024. Questo modello, la cui uscita è prevista per il 2025, è dotato di un ampio display da 6 pollici, monitoraggio in tempo reale, avvisi SOS e funzioni antifurto, oltre a supporti flessibili e una configurazione opzionale senza telecamera.

"La nostra missione presso CHIGEE è quella di migliorare ogni viaggio combinando tecnologia avanzata e design intuitivo", ha affermato un portavoce di CHIGEE. "L'AIO-6 rappresenta il nostro impegno nel fornire sicurezza e praticità senza precedenti, sviluppate su misura per rispondere alle esigenze dei motociclisti moderni."

Oltre all'AIO-6, CHIGEE presenterà la sua serie di punta AIO-5, nota per la sua gamma di funzionalità:

CHIGEE presenterà anche la sua ultima novità, la XR-2 Motorcycle Smart Riding Dashcam, una dashcam economica ma di alta qualità che offre una doppia registrazione HD 1080P e il mirroring dello smartphone su uno schermo da 4,3 pollici ad alta luminosità, perfetto per l'uso quotidiano.

Unisciti alla community CHIGEE per restare al passo con le ultime novità sui prodotti e sugli aggiornamenti sulle funzionalità.

Oltre ai suoi sistemi di punta, CHIGEE esporrà accessori innovativi, come il supporto per telefono CG2, l'hub di ricarica rapida TR100 e il monitor della pressione dei pneumatici G3, per garantire un'esperienza di guida sicura e confortevole.

I visitatori sono invitati a toccare con mano i prodotti all'avanguardia di CHIGEE a EICMA, presso la hall 10, stand G91. I partecipanti avranno l'opportunità di interagire con il team CHIGEE, esplorare la serie AIO-5 e assistere al debutto di nuovi prodotti che riflettono l'impegno di CHIGEE nel migliorare la sicurezza, la connettività e il piacere di guida.

CHIGEE accoglie distributori esperti da tutto il mondo. Utilizza il modulo per contattarci e programmare un incontro.

Informazioni su CHIGEE

Fondata a Shenzhen, in Cina, CHIGEE sviluppa sistemi di guida intelligenti avanzati, sviluppati per offrire ai motociclisti di tutto il mondo soluzioni all'avanguardia in termini di navigazione, registrazione e sicurezza. Grazie all'impegno in termini di innovazione, qualità e design incentrato sul pilota, CHIGEE è leader nel migliorare l'esperienza di guida moderna.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale globale di CHIGEE www.chigee.com o seguirci su Facebook, Instagram e Youtube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2544334/CHIGEE_EICMA_2024.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/chigee-presenta-il-nuovo-aio-6-ed-espone-la-tecnologia-motociclistica-avanzata-a-eicma-2024-302294620.html