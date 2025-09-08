CHiQ all'IFA 2025 con tecnologia AI ispirata al panda, come sponsor FIS e leader ESG

BERLINO, GERMANIA - Media OutReachNewswire - 8 Settembre, 2025 - L'IFA (InternationaleFunkausstellung), la maggiore fiera del mondo dell'elettronica di consumo ed elettrodomestici, è iniziata il 5 settembre a Berlino. In occasione dell'evento di quest'anno, Changhong ha attirato l'attenzione globale con i suoi dispositivi smart ispirati al panda, una nuova collaborazione strategica negli sport invernali e una dimostrazione convincente delle iniziative ESG, sottolineando nel complesso l'abilità del marchio nell'innovazione e nello storytelling culturale.

La linea di prodotti di Changhong, ispirata al panda e presentata per la prima volta all'IFA, coniuga abilmente motivi culturali iconici e tecnologia IA all'avanguardia. Il televisore IA presenta un compagno virtuale intelligente, il Panda Xiaobai, che fornisce per tutta la giornata impegno interattivo e contenuti selezionati legati al panda. Il frigorifero impiega il controllo dell'umidità tramite cloud supportato da IA per mantenere la freschezza, mentre il condizionatore dell'aria usa algoritmi IA adattivi per regolare il clima negli ambienti con grande precisione. Ispirato dall'estetica della pittura a inchiostro e acqua e da silhouette del panda, il design riflette una delicata fusione di sofisticazione tecnologica ed eleganza naturale.

In occasione della mostra, CHiQ, il marchio internazionale di Changhong, ha annunciato una collaborazione strategica con la Federazione Internazionale Sci e snowboard (FIS) diventando partner ufficiale della Coppa del Mondo del salto con gli sci della FIS. Partendo dal coinvolgimento negli eventi FIS in Germania già dal 2023 e dalla collaborazione con la Federazione Tedesca di Sci (DSV), l'accordo rappresenta un notevole passo in avanti nella strategia globale di marketing di CHiQ nel settore sportivo. Il marchio ha anche riaffermato la sua collaborazione con il campione mondiale di salto con gli sci Andreas Wellinger, promuovendo insieme i valori di eccellenza e perseveranza.

Sviluppando il suo impegno per gli sporti inclusivi, CHiQ è diventato lo sponsor ufficiale del torneo di tennis in carrozzina Wheelchair Tennis Open, ospitato dalla Federazione Tedesca Tennis (DTB). All'IFA 2025, la DTB ha consegnato a CHiQ il titolo di partner onorario, riconoscendo il suo ruolo nel costruire ponti tra tecnologia e sport, sostenendo allo stesso tempo i valori ESG. Questa collaborazione sottolinea la dedizione di CHiQ nel portare avanti impatto sociale significativo tramite innovazione e supporto di diversità, equità e sostenibilità su scala globale.

Come riconoscimento per i risultati ottenuti, CHiQ è stato premiato con il “Leading AI Home Appliance Brand Award” in occasione dell'IFA 2025, celebrando i suoi contributi d'avanguardia a sistemi di produzione intelligente e innovazione guidata da IA.

La forte presenza di CHiQ alla mostra di quest'anno riflette una strategia globale profondamente radicata nell'innovazione tecnologica e nella risonanza culturale. Integrando l'arte figurativa cinese e creando alleanze con piattaforme di sport di primo piano, il marchio continua a migliorare il suo posizionamento premium. Sostenuto dalle proprie tecnologie verdi e dalle soluzioni che sfruttano l'IA, CHiQ ha ottenuto un ampio plauso per il suo approccio visionario. CHiQ, l'ammiraglia di Changhong per i mercati internazionali, è decisa a conquistare la fiducia dei consumatori tramite continua innovazione e creazione di valori autentici.

Contatti:

Immediapress

Contatto:Yatim Zhong

Digital Media Operation

CHANGHONG INTERNATIONAL HOLDING(HK) LIMITED

info.chiq@changhong.com

Tel:（852）31549741

