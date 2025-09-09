CHiQ rafforza l'impegno sportivo globale diventando partner della Coppa del Mondo del salto con gli sci della FIS

BERLINO, GERMANIA - Media OutReach Newswire - 9 Settembre 2025 - All'IFA 2025 di Berlino, CHiQ ha annunciato una collaborazione triennale con la Federazione Internazionale di Sci e Snowboard (FIS), diventando il partner dati ufficiale della Coppa del Mondo del salto con gli sci della FIS. Ha anche rinnovato la collaborazione con il campione olimpico Andreas Wellinger, facendo un grande passo in avanti nell'impegno globale di CHiQ negli sport invernali.

Alla cerimonia della firma hanno partecipato Marco Yang, Vicepresidente e Direttore Generale di Sichuan Changhong Electric Co., Ltd., insieme a Helen Zhang, Vice Direttore Generale of Sichuan Changhong Electric Co., Ltd., James Wu, Direttore Generale del Global Brand Promotion Center di Changhong, Christian Salomon, Direttore Commerciale della FIS e il campione mondiale di salto con gli sci Andreas Wellinger.

Fondata nel 1924, la FIS è il leader globale dell'organizzazione degli sport invernali dato che rappresenta oltre 100 nazioni membre e sostiene la crescita e la popolarità degli sport invernali in tutto il mondo attraverso competizioni di punta e standard internazionali.

La Coppa del mondo nel salto con gli sci è nota per la sua intensità atletica e l'interesse globale. Come partner esclusivo per distribuzione televisiva e presentazione, CHiQ potenzierà l'esperienza digitale dell'evento fornendo agli appassionati di tutto il mondo effetti visivi immersivi ad alta definizione.

Christian Salomon ha lodato la collaborazione, mettendo in rilievo la dedizione di CHiQ all'innovazione tecnologica e la sua statura di marchio mondiale che collimano perfettamente con la missione della FIS. Ha fatto notare che questa alleanza contribuirà a catapultare in avanti lo sport, schiudendo nuove possibilità nel punto di intersezione fra manifestazioni atletiche invernali e tecnologia intelligente.

In uno scambio simbolico di gratitudine, Salomon ha consegnato a Yang un trofeo come partner FIS, mentre Yang ha offerto un regalo commemorativo ispirato al panda, riprendendo il tema dell'identità del marchio CHiQ.

In qualità di ambasciatore del marchio CHiQ, Andreas Wellinger si è intrattenuto con i partecipanti scambiando doni ed affermando: "CHiQ ed io siano esattamente sulla stessa linea nel nostro sforzo di innovazione e di svolte fondamentali. Sono molto lieto di continuare questa collaborazione, abbinando sport invernali e tecnologia smart per un pubblico più vasto. "

In qualità di marchio leader cinese di elettrodomestici smart, CHiQ ha creato una forte presenza in tutta Europa, Australia, Sud-est asiatico, Medio Oriente e America Latina. Negli ultimi anni CHiQ ha abbracciato il marketing sportivo globale a sostegno della sua filosofia Smart with Style — diventando partner di atleti ed eventi di classe mondiale per mostrare la ricercatezza e la forza delle innovazioni cinesi sulla scena internazionale.

