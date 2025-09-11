circle x black
Elezioni Marche, sondaggio Emg: Acquaroli avanti di 6 punti al 52%, Ricci al 46%

Fdi primo partito con il 31,5%, segue il Pd al 29

Francesco Acquaroli e Matteo Ricci - (Ipa)
Francesco Acquaroli e Matteo Ricci - (Ipa)
11 settembre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sei punti di differenza: Francesco Acquaroli al 52%, Matteo Ricci al 46%. E' quanto emerge dal sondaggio Emg Different realizzato tra l'8 e il 10 settembre in vista delle elezioni regionali nelle Marche. E sempre il 52% degli intervistati giudica positivo l'operato del presidente uscente della regione: lo dicono il 79% degli elettori di centrodestra, il 65% di quelli di centro.

VOTO AI PARTITI, FDI PRIMO

Per quanto riguarda il voto alle liste, Fdi è primo partito con il 31,5%. Seguono Pd al 29%, Lega all'8, Forza Italia al 7, M5S al 6, Avs al 4%. Sulla collocazione dell'elettorato il 7,4% si dichiara di destra, il 18,4 di centrodestra per un totale del 25,8%. Mentre l'11, 6% si dichiara di sinistra, il 15,3 di centrosinistra per un totale del 26,9%. Ben il 29% degli intervistati dice di non riconoscersi in nessuno dei due poli.

75% SODDISFATTO DA QUALITA' VITA, PRIORITA' E' SANITA'

Quanto agli interventi prioritari per le Marche, l'indicazione è netta: per il 61% c'è la sanità, seguono il lavoro (20%), la formazione al lavoro (13%), la politiche sociali per i giovani (12%) e la scuola (10%). Il 75% degli intervistati di dice soddisfatto della qualità della vita nelle Marche. Specie le donne (80%) e la fascia dei più giovani, 18-34 anni (85%).

AFFLUENZA STIMATA AL 55%, IN CALO RISPETTO A 2020

Infine il dato dell'affluenza: il 51% dice che sicuramente voterà, il 34% che probabilmente lo farà. L'affluenza stimata è del 55%. Alle regionali del 2020 era stata del 60%.

