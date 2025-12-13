circle x black
Omicidio a San Severo, imprenditore agricolo ucciso a colpi di arma da fuoco

La vittima aveva 49 anni. La sindaca: "Fatto efferato, la comunità è sconvolta"

Carabinieri (Fotogramma)
13 dicembre 2025 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sgomento a San Severo, in provincia di Foggia, per l'omicidio dell'imprenditore agricolo Gaetano Cicerale, 49enne, ucciso a colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo è stato trovato in un terreno agricolo. Sul caso indagano i carabinieri.

La sindaca Lydia Colangelo ha espresso ''la massima indignazione per l'efferato omicidio'', condannando ''fermamente questo grave e devastante episodio di violenza criminale, che lascia la città sconvolta e preoccupata''.

La prima cittadina ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. ''Episodi di tale inaudita gravità ed efferatezza non fanno altro che frenare lo sviluppo in atto nel nostro paese - ha detto - creano senso di insicurezza e paura e mortificano le coscienze della nostra popolazione che alla notizia di questo grave fatto di sangue è rimasta incredula e sgomenta. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e delle autorità competenti".

