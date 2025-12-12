Libro dei Fatti, Tajani: "Con la riforma della Farnesina soluzioni efficaci a nuove sfide"

"Viviamo un'epoca di sempre più serrata competizione globale, che ha portato non solo a inedite tensioni commerciali, ma anche al più alto numero di conflitti in corso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Si tratta di crisi acuite dall’emersione dirompente dell’intelligenza artificiale in ogni ambito della nostra vita. Affrontare queste nuove sfide richiede soluzioni rapide, innovative ed efficaci. E' per questo che ho voluto una profonda riforma del ministero degli Esteri, che entrerà in vigore il primo gennaio 2026 per fare in modo che la Farnesina sia sempre al passo con i tempi e permettere all’Italia di giocare un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'intervento per la 35esima edizione del Libro dei Fatti dell'Adnkronos, in libreria dal 4 dicembre con una cronologia ampliata al 31 ottobre 2025.

"Le parole d'ordine della nuova Farnesina saranno semplificazione, razionalizzazione e sburocratizzazione - spiega Tajani - A una Direzione dedicata a temi politici e di sicurezza se ne affiancherà una dedicata alle questioni economiche, la nuova 'Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni'. Inoltre, nascerà la 'Direzione Generale per le questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica'. Si tratta di novità fondamentali, che indirizzeranno sempre di più la nostra politica estera alla crescita, all’efficienza e all’operatività. In un mondo che corre è infatti indispensabile dotarsi delle più diverse competenze. Nel 2025 abbiamo assunto quasi 1.000 funzionari e assistenti con competenze informatiche e in campo commerciale, e altri ne assumeremo nel prossimo futuro con bandi per elevate professionalità. Non solo. Il concorso diplomatico sarà presto aperto a tutti i giovani che abbiano conseguito una laurea magistrale".

"Con la riforma avvieremo infine una profonda semplificazione di tutte le procedure amministrative per offrire servizi sempre più efficaci e puntuali a cittadini e imprese'', aggiunge il titolare della Farnesina. ''Penso, ad esempio, al potenziamento delle attività a favore delle esportazioni, che vogliamo portare a 700 miliardi entro la fine della legislatura. Siamo, infatti, una potenza mondiale dell’export: con 623,5 miliardi nel 2024 l’Italia è diventata il sesto esportatore mondiale e la seconda economia al mondo (la prima in Ue) per diversificazione merceologica di beni destinati al resto del mondo. Servire l’Italia richiede a tutti dedizione e visione. Abbiamo mete ambiziose da raggiungere e sono certo che lo faremo grazie all’impegno quotidiano delle migliori risorse del ministero che ho l’onore di dirigere nell’interesse del Paese", conclude il ministro.