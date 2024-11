“CIAK AZIONE! La sostenibilità incontra il cinema”: Oltre 150 ragazzi in sala per l’evento di Giffoni Innovation Hub e A2A dedicato alle scuole per parlare di cinema e sostenibilità

25 novembre 2024. Sold out per l’evento “CIAK AZIONE! La sostenibilità incontra il cinema” promosso da A2A in collaborazione con Giffoni Innovation Hub e con il contributo di ArteSettima, martedì 19 novembre al Teatro Franco Parenti di Milano: oltre 150 i ragazzi in sala.

Un appuntamento dedicato alle scuole e agli studenti che hanno avuto la possibilità di scoprire che anche se cinema e sostenibilità sembrano universi distanti tra loro, in realtà sono molto più intrecciati di quanto si possa immaginare.

“Crediamo nell’energia creativa delle giovani generazioni e nell’educazione per costruire una nuova cultura della sostenibilità - racconta Manuela Baudana Head of Sustainability Development di A2A - In collaborazione con Giffoni Innovation Hub e ArteSettima, abbiamo lanciato un vodcast per raccontare in modo semplice e coinvolgente le tematiche del nostro Bilancio Integrato, esplorando la connessione tra sostenibilità e cinema. Presentarlo ieri, davanti a oltre 150 ragazzi tra i 17 e i 20 anni, è stato per noi un ulteriore momento di confronto che ci ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale coinvolgere le nuove generazioni, che per A2A rappresentano uno stakeholder chiave, nel percorso verso il raggiungimento della transizione ecologica.

Durante l’incontro a cui hanno partecipato ospiti esperti del mondo del cinema e delle serie tv è stato presentato il vodcast “Cinema e Sostenibilità” di A2A, realizzato in collaborazione con ArteSettima. Da un lato, il vodcast esplora come il cinema sia un potente strumento per raccontare la realtà, offrendo una lente di ingrandimento su temi ambientali e sociali fondamentali per la sostenibilità e la salvaguardia del pianeta. Dall’altro, sottolinea come il mondo dell’industria, compresa quella cinematografica, non può più esimersi dal pensare in modo più responsabile.

“Siamo entusiasti di collaborare nuovamente con A2A – dice Luca Ruju Amministratore Delegato di Giffoni Innovation Hub - questa volta attraverso un video podcast che esplora la sostenibilità tramite il cinema. Il nostro obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali, utilizzando linguaggi a loro familiari. Questo progetto, nato digitale, si concretizza in un evento dedicato alle scuole, offrendo ai ragazzi un'esperienza fisica, motivazionale e di intrattenimento all'interno di un teatro. L'esperienza può poi proseguire a casa grazie ai quattro episodi disponibili online. Questa partnership strategica con A2A è per noi di fondamentale importanza, poiché ci permette di unire le forze per un fine comune: promuovere la sostenibilità e l'educazione ambientale attraverso il potere della narrazione”.

Hanno partecipato all’evento:

Andrea Vailati - Moderatore e Direttore Editoriale di ArteSettima, Manuela Baudana - Head Of Sustainability Development A2A, Salvatore De Chirico - Collaboratore alla sceneggiatura, Produttore Creativo e Regista Never too late, Lorenzo Vignolo - Regista Never too late, Arianna Becheroni - Attrice Protagonista Never too late, Ludovica Chiarini - CEO for EcoMuvi.