Claudio Gammella, Dentisti Zero Attesa: il Bestseller su come rilanciare il proprio studio odontoiatrico con il Metodo Odontomedica

Milano, 22.07.2025 – Ogni dentista sa bene quanto sia difficile imporsi in un mercato iper-competitivo come quello odontoiatrico. Diventare il punto di riferimento dei propri pazienti non è affatto semplice, sebbene ci sia qualcuno che è riuscito a restituire valore a questa professione, tempo ai pazienti ed energia a chi ha ancora il coraggio di fare la differenza.

Per tutti quei professionisti del settore odontoiatrico che desiderano uscire dall’anonimato e distinguersi dalla massa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Claudio Gammella “DENTISTI ZERO ATTESA. Come Offrire Un’Esperienza Unica Al Paziente E Ottenere Risultati Concreti E Duraturi Con Il Metodo Odontomedica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per aumentare il prestigio, il fatturato e la redditività del proprio studio in pochi semplici passi.

“Il mio libro è un manuale pratico e ispirazionale per tutti quei dentisti che vogliono iniziare a gestire lo studio come una vera impresa sanitaria di valore” afferma Claudio Gammella, autore del libro. “Parla di posizionamento, organizzazione, esperienza del paziente, leadership, comunicazione e fidelizzazione. Ma soprattutto, racconta un nuovo modo di fare odontoiatria fondato su rispetto, efficienza ed etica”.

Pagina dopo pagina, l’autore accompagna i lettori in un percorso concreto finalizzato ad aumentare il valore percepito, il prestigio e la redditività del proprio studio odontoiatrico, con l’obiettivo di distinguersi nel mercato e diventare la prima scelta dei pazienti attraverso la creazione di una reputazione più solida, sostenibile e gratificante nel lungo periodo.

“Oggi essere bravi dentisti non è più sufficiente: bisogna essere anche professionisti organizzati, umani e consapevoli del proprio valore. Motivo per il quale, Claudio Gammella ha pensato bene di scrivere un libro volto a condividere un modello che ha già rivoluzionato il modo di lavorare di tanti suoi colleghi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il Metodo Odontomedica non è solo puntualità: è un’organizzazione che mette al centro la fiducia, il rispetto, la formazione del team e la soddisfazione del paziente”.

“Bruno Editore non è una semplice casa editrice, è un acceleratore di risultati per chi ha qualcosa da dire e da trasmettere” conclude l’autore. “Ho scelto di affidarmi a Giacomo Bruno perché crede nel potere della formazione, nella qualità dei contenuti e nella possibilità di portare un messaggio forte che sono certo sarà di grande valore per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://bit.ly/46sMhun

Claudio Gammella è un medico odontoiatra con oltre 28 anni di esperienza, laureato all’Università Federico II di Napoli, riconosciuto come innovatore e investitore nel settore odontoiatrico. Fondatore di Odontomedica – network di 12 studi dentistici – e di Odontoacademy – scuola di formazione extraclinica – ha ridefinito la gestione degli studi odontoiatrici introducendo marketing etico, centralità della patient experience ed efficienza operativa. È stato docente presso l’Università di Bari Aldo Moro (Master in Organization of a Dental Clinic and Dental Marketing Strategies), trasferendo competenze in marketing,

gestione innovativa ed etica professionale. Nel 2019 il suo modello operativo “Zero Attesa” ha ottenuto riconoscimenti internazionali, con la selezione alla Dubai Investment Week e la partecipazione al Premio Best Practices per l’Innovazione di Confindustria. Attualmente è Vicepresidente della Commissione Albo Odontoiatri all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia, dove promuove attivamente lo sviluppo e l’innovazione del settore. La sua leadership, fondata su visione etica, innovazione organizzativa e centralità del paziente, lo rende un autorevole punto di riferimento per l’intera comunità odontoiatrica. Siti web: https://network.odontomedica.it - https://corsi.odontoacademy.it

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

