“Colore ed emozione”, il 13 dicembre il vernissage all’Università eCampus

Il 13 dicembre 2024 alle ore 18 l’Università eCampus, all’interno del Charity Christmas, ospita il vernissage Colore ed emozione, a cura di Cinzia Folcarelli.

Roma, 11 dicembre 2024. Opere emozionanti, in cui il colore è protagonista, ci trasportano in mondi reali e immaginari visti con gli occhi di quattro artisti molto diversi tra loro per età anagrafica, formazione ed espressione artistica. Fluide composizioni ispirate alla musica rock e pop dialogano con poetici lavori realizzati assemblando caleidoscopiche carte colorate mentre cieli introspettivi si confrontano con suggestivi paesaggi memori di civiltà antiche e moderne.

Durante l’inaugurazione gli artisti saranno intervistati da Rita Neri, direttrice della sede romana dell’Università eCampus, dove le opere degli artisti rimarranno esposte fino all’8 gennaio 2025.

L’evento benefico, a sostegno della onlus Comici Camici, vedrà la partecipazione di professionisti appositamente formati che donano emozioni positive e accompagnano bambini e adulti nella difficile sfida contro la malattia attraverso la figura del clown-dottore.

Seguirà riffa di beneficenza e brindisi.

L’Università eCampus propone 67 Corsi di laurea e Master altamente professionalizzanti con accesso libero e possibilità di iscriversi e sostenere gli esami durante tutto l’anno. Gli studenti possono seguire le lezioni online da Pc o da App Mobile e hanno a disposizione un tutor personale e un programma di studio elaborato in base alle proprie esigenze. Sin dalla sua istituzione - con D.M. 30 gennaio 2006 - l’Ateneo - presente nelle principali città d’Italia - è molto attivo nella promozione di attività sociali e culturali sul territorio che stimolino la conoscenza, la creatività e il benessere, offrendo ai suoi studenti, ma anche a un pubblico il più possibile vasto e variegato, occasioni di incontro e di approfondimento. Info su www.uniecampus.it.