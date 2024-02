Come fare acquisti su Amazon in modo intelligente

Milano, 07/02/2024 - Amazon, uno dei giganti mondiali del settore, offre un vasto assortimento di prodotti, per questo motivo è di certo tra i canali di shopping online preferiti dagli acquirenti.

Amazon presenta innumerevoli opportunità per riuscire ad acquistare anche alcuni prodotti a un prezzo più vantaggioso e tra l’altro permette di fare più semplicemente un confronto tra i prezzi e le aziende che vendono determinati prodotti.

Come riuscire però a fare acquisti su Amazon in modo intelligente? Scopriamolo insieme!

Iscrizione ad Amazon Prime

Se si fanno molti acquisti su Amazon, si dovrebbe prendere in considerazione l’iscrizione al programma di Amazon Prime. Il programma permette innanzi tutto di risparmiare sulle spese di spedizione, principalmente per tutti quei prodotti venduti direttamente da Amazon e dalle aziende partner, inoltre offre la possibilità di accedere alle consegne veloci e anche ai servizi di streaming di Amazon Prime Video.

Utilizzo dei buoni sconto su Amazon

I buoni sconto Amazon rappresentano un ottimo modo per risparmiare ulteriormente sugli acquisti. Spesso, Amazon offre buoni digitali che possono essere applicati a specifici prodotti o categorie merceologiche; usa il codice promozione su Amazon, hai l’opportunità di risparmiare sul costo finale del carrello o dei prodotti selezionati.

Una volta in possesso di un codice promozionale per Amazon, dovrai semplicemente cliccare su "Applica Coupon" per attivarlo, e lo sconto sarà applicato automaticamente al momento del checkout.

Un altro aspetto fondamentale è tenere d'occhio le offerte a tempo limitato. Amazon spesso lancia promozioni speciali durante eventi come il Prime Day, il Black Friday o il periodo natalizio, offrendo buoni sconto su una vasta gamma di prodotti.

Inoltre, i membri Prime a volte hanno accesso a sconti esclusivi e buoni aggiuntivi. Questi vantaggi possono variare in base alla categoria di prodotto e possono offrire una percentuale di sconto o un taglio fisso sul prezzo.

È anche utile sapere che alcuni buoni possono essere cumulati con altre offerte, come le "Offerte del giorno" o le "Offerte lampo”.

Controlla le recensioni e domande degli utenti

Prima di effettuare un acquisto, leggi attentamente le recensioni dei prodotti. Le recensioni autentiche da parte di altri clienti possono fornire informazioni preziose sulla qualità e sull'affidabilità del prodotto. Il consiglio è di fare molta attenzione alle recensioni che sembrano false o troppo vaghe. Se si hanno dei dubbi, inoltre, spesso si trovano le domande poste da altri utenti e le relative risposte date dall’azienda o da chi ha già acquistato il prodotto.

Confronta i prezzi

Confrontare i prezzi è una tattica fondamentale per fare acquisti intelligenti su Amazon, ma va oltre il semplice guardare il prezzo listato su un'unica pagina di prodotto.

Non limitarti a controllare solo Amazon per il prodotto che desideri. Esplora altri siti di e-commerce e i siti web dei rivenditori per vedere se offrono lo stesso prodotto a un prezzo migliore. A volte, i produttori stessi potrebbero avere offerte speciali sul loro sito che Amazon non può eguagliare.

Esistono numerose app e siti web che ti consentono di confrontare i prezzi su diversi rivenditori. Strumenti come Google Shopping, possono essere particolarmente utili. Inserendo il nome del prodotto, potrai vedere quali sono i prezzi da diversi rivenditori, aiutandoti a identificare dove è disponibile l'offerta migliore.

Quando confronti i prezzi, considera il costo totale dell'acquisto, inclusa la spedizione. Un prodotto potrebbe sembrare più economico su un sito, ma se le spese di spedizione fossero elevate, potrebbe finire per costare di più rispetto ad Amazon, specialmente se sei un membro Prime e hai diritto alla spedizione gratuita.

Infine, per quanto riguarda i prezzi si deve considerare che questi Amazon possono variare notevolmente nel tempo a causa di diversi fattori, come la domanda, la stagionalità o le scorte. Quindi è bene controllare anche nel corso di diversi giorni i prezzi del prodotto che si desidera acquistare.

Amazon Warehouse: una possibilità per risparmiare e una scelta ecosostenibile

Amazon Warehouse offre articoli usati o ricondizionati a prezzi ridotti. Questi prodotti sono spesso in ottime condizioni e possono essere un'ottima opzione per risparmiare, specialmente per elettronica e libri. Amazon Warehouse è una soluzione non solo per riuscire a risparmiare del denaro ma si ha anche la possibilità di andare a ridurre la produzione di rifiuti elettronici nel mondo, facendo così una scelta ecosostenibile.

Sfrutta bene i filtri di ricerca

Utilizza i filtri di ricerca per affinare i risultati. Puoi filtrare per categoria, recensioni dei clienti, prezzo, marchio e altre specifiche. Questo rende la ricerca più efficiente e ti aiuta a trovare esattamente ciò che cerchi.

Leggi attentamente le politiche di reso

Infine, prima di acquistare, assicurati di comprendere la politica di reso di Amazon per quel particolare articolo. Alcuni prodotti possono avere restrizioni di reso o richiedere spese di spedizione per la restituzione.

