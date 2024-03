Con Homama la ristrutturazione è un investimento sicuro

Nel corso dell'ultimo anno, il settore delle ristrutturazioni ha subito una brusca e significativa contrazione a causa della revoca di incentivi statali.

Roma, 6 marzo 2014.A partire dal 17 febbraio 2023, infatti, tramite il Decreto Cessioni il governo ha bloccato la possibilità di cedere il credito d'imposta o di ottenere lo sconto in fattura per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli beneficiari del Superbonus.

Nel corso del 2024 l'accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i lavori di ristrutturazione edilizia sarà limitato a casi specifici. Tuttavia, per tutti i lavori avviati prima del 17 febbraio 2023, si manterrà la possibilità di accedere a tali benefici.

Per coloro che non possono beneficiarne, resta comunque la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale tramite la dichiarazione dei redditi. In questo modo, le spese sostenute possono essere recuperate attraverso le percentuali di detrazione previste per ciascun tipo di intervento.

In un periodo in cui il supporto statale è insufficiente, affidarsi ad aziende di ristrutturazioni strutturate può essere una mossa strategica. Tali aziende possono offrire non solo sicurezza e garanzia nella realizzazione dei lavori, ma anche soluzioni finanziarie adatte alle esigenze dei clienti, attraverso piani di finanziamento che includono misure agevolative, tra cui il finanziamento a tasso zero.

Questo approccio consente di gestire in modo più efficace i costi delle ristrutturazioni edilizie e di affrontare sfide finanziarie senza compromettere la qualità dei lavori. Grazie ai piani di finanziamento è possibile dilazionare nel tempo la spesa per la realizzazione dei lavori, consentendo una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili. Inoltre, sfruttare le detrazioni fiscali del 50% permette di ottenere un risparmio significativo sulle imposte, rendendo l'investimento complessivamente più conveniente.

Soluzione Homama

Una soluzione che Homama sposa in pieno, ponendosi come il partner ideale per gestire la ristrutturazione in modo efficiente e senza stress. Offre ai propri clienti un supporto globale e si impegna a fornire la migliore esperienza possibile. Grazie alla sua competenza, professionalità e alla possibilità di offrire un finanziamento a tasso zero, Homama si distingue nel settore, garantendo risultati di alta qualità e soddisfacendo le esigenze dei clienti in ogni fase del processo di ristrutturazione.

Homama è un interior contractor specializzato nella ristrutturazione e arredamento di immobili residenziali che gestisce tutto il flusso di lavoro rispettando costi e tempi e assumendosi la responsabilità di ciascuna fase operativa: dai lavori di ristrutturazione alle pulizie finali, fino alla consegna dell’immobile già pronto per essere vissuto.

Un alleato agile e smart che consente in pochi semplici step di avere la casa dei propri sogni, garantendo un risultato sempre all’altezza delle aspettative.

Homama srl

Via di Torre Rigata 8, Roma

https://homama.it/