Con il Mini 5 Pro, DJI segna una prima mondiale che ridefinisce il volo

Sensore CMOS da 1 pollice, rilevamento omnidirezionale degli ostacoli in notturna, riprese verticali reali e rotazione flessibile dello stabilizzatore di 225° si combinano per il mini drone con fotocamera all-in-one definitivo

SHENZHEN, China, 17 settembre 2025/PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, presenta oggi DJI Mini 5 Pro. Dotato del primo sensore da 1 pollice al mondo in un mini drone con fotocamera, di una batteria di volo intelligente che offre fino a 36 minuti di autonomia di volo e di ActiveTrack 360° aggiornato, il drone tascabile e leggero offre a tutti la possibilità di catturare i momenti più belli della vita e di conservare ricordi preziosi con dettagli mozzafiato1.Immagini di livello professionale in un corpo compattoMini 5 Pro presenta un sensore grande da 1 pollice da 50 MP, che preserva anche i minimi dettagli in condizioni di scarsa illuminazione come tramonti e paesaggi notturni, e una nuova modalità Med-Tele da 48 mm con una risoluzione dello zoom digitale superiore rispetto ai modelli precedenti, per far risaltare i soggetti con maggiore texture e aggiungere profondità. Inoltre, la tecnologia di ottimizzazione dei ritratti di DJI migliora la luminosità, il contrasto e i toni della pelle dei ritratti per farli apparire naturalmente radiosi con espressioni più vivide.Impostazioni cinematografiche di serieCon video HDR 4K/60fps, è possibile raggiungere fino a 14 stop di gamma dinamica1 per catturare filmati cinematografici in scene ad alto contrasto, come viste dettagliate delle texture delle nuvole e altri elementi durante l'alba e il tramonto. Per coloro che desiderano rallentare le cose con una flessibilità creativa ancora maggiore in post-produzione, Mini 5 Pro supporta la registrazione video in slow-motion a 4K/120fps.

Per quanto riguarda le modalità colore, Mini 5 Pro può registrare video a 10 bit utilizzando la codifica H.265, offrendo prestazioni cromatiche raffinate, con l'ISO massimo aumentato a 12.800. Nelle modalità di colore D-Log M e HLG, l'ISO massimo è aumentato a 3200, conferendo maggiore luminosità e dettagli nelle scene urbane in notturna. Movimento della fotocamera con maggiori possibilità Mini 5 Pro supporta una rotazione di rollio di ben 225° e riprese verticali reali, offrendo maggiore libertà e possibilità di movimento alla fotocamera. Con una rotazione di rollio di 225°, lo stabilizzatore consente un movimento della fotocamera flessibile e dinamico. Abbinato a modalità intelligenti come Ruota di QuickShot, Timelapse, Spotlight e Volo Waypoint, catturare filmati rotanti creativi è più facile che mai. Riprendi istantaneamente grattacieli, cascate e vivaci scene cittadine con le riprese verticali reali della fotocamera. Non è necessario alcun ritaglio e ogni foto e ogni video sono pronti per i social media. Volo sicuro anche con scarsa illuminazioneMini 5 Pro è dotato di un LiDAR frontale e di sensori di visione multipli per il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli in notturna, rendendo l'RTH più sicuro. Negli scenari notturni cittadini, rileva e evita attivamente gli ostacoli lungo le traiettorie di volo e di ritorno per voli notturni senza preoccupazioni. Con luce sufficiente, può memorizzare i percorsi di volo, permettendo un decollo e un ritorno sicuri anche senza segnale satellitare.Sistema di rilevamento visivo omnidirezionale: con LiDAR frontale, obiettivi fisheye anteriori e posteriori; obiettivi binoculari e un sensore a infrarossi 3D sul fondo, si ottiene un rilevamento omnidirezionale degli ostacoli per voli più sicuri1.

Rilevamento omnidirezionale degli ostacoli in notturna1: fornisce una sicurezza robusta per la fotografia notturna, permettendo all'utente di creare con fiducia ed efficienza1.

RTH in notturna: con il LiDAR frontale, Mini 5 Pro rileva ostacoli come edifici alti anche in condizioni di scarsa illuminazione e manovra intelligentemente verso l'alto, garantendo ritorni più sicuri durante i voli notturni1.

RTH senza segnale GNSS: equipaggiato con tecnologie di posizionamento visivo e mappatura in tempo reale, Mini 5 Pro memorizza i percorsi di volo quando è presente un'illuminazione adeguata1. Ciò assicura un ritorno sicuro anche quando si decolla da luoghi privi di segnale satellitare, come i balconi.

GNSS a doppia banda: con il GNSS a doppia banda L1 + L5, Mini 5 Pro si connette a più satelliti, per una migliore stabilità del segnale e un posizionamento preciso.ActiveTrack 360° aggiornatoL'ActiveTrack 360° aggiornato offre un tracciamento personalizzabile per vari scenari e presenta prestazioni di tracciamento più stabili e sicure rispetto ai modelli precedenti. Sia che si tratti di riprendere una passeggiata in spiaggia o un giro in bicicletta su una strada tortuosa, Mini 5 Pro rileva gli scenari sportivi e selezionerà la modalità giusta per un'inquadratura e un tracciamento ottimali. Le prestazioni di tracciamento sono state migliorate per bilanciare velocità, agilità e sicurezza.

1 - Osservare sempre le leggi e le regolamentazioni locali e assicurarsi che l'aeromobile abbia ottenuto le certificazioni e le autorizzazioni relative allo spazio aereo prima del volo.‌‌ - Il termine "primo al mondo" si riferisce al fatto che alla data del 17 settembre 2025 DJI Mini 5 Pro è il primo mini drone di circa 250 g sul mercato con un sensore da 1 pollice. - Tutti i dati sono stati testati in condizioni controllate. L'esperienza effettiva può variare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a https://www.dji.com/mini-5-pro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773520/image.jpg

