Concreta Efficienza: pionieri della rivoluzione fotovoltaica

Bernardo Zerqueni e Marco Cangi svelano la visione dietro la loro ultima innovazione

“La nascita di Concreta Efficienza non è stata una cosa casuale”, racconta Bernardo Zerqueni, uno dei fondatori di Concreta che porta in questo progetto una profonda esperienza maturata nel campo energetico in oltre 15 anni di impegno e ottimi risultati, “ma la risposta a un'esigenza sempre più pressante sul mercato". “Ogni giorno, attraverso la nostra attività digitale, ci troviamo di fronte a centinaia di richieste da parte di consumatori in cerca disperata di una guida affidabile nel mondo degli impianti fotovoltaici”, dichiara Marco Cangi, socio esperto di marketing. “La maggior parte di loro si sente persa, senza le competenze tecniche necessarie per navigare il complesso panorama delle offerte e senza un criterio chiaro per valutare l'affidabilità delle aziende”.

Il problema, tuttavia, non riguarda solo i consumatori. Anche le aziende del settore fotovoltaico si trovano ad affrontare sfide significative, come viene sottolineato dalla coppia di imprenditori: “Molte aziende ci contattano esprimendo la difficoltà di trovare clienti seri, interessati realmente all'installazione di un impianto fotovoltaico, ma senza dover affrontare perdite di tempo e di risorse economiche”.

La soluzione ideata da Zerqueni e Cangi con Concreta Efficienza si basa su due pilastri fondamentali: la certificazione e le recensioni. “Abbiamo voluto creare un sistema che offra trasparenza e sicurezza sia ai consumatori che alle aziende”, spiega Zerqueni. “Attraverso un rigoroso processo di certificazione, selezioniamo solo le aziende che dimostrano un reale impegno verso la qualità e l'affidabilità. Inoltre, il sistema di recensioni permette ai consumatori di condividere le loro esperienze, aiutando altri utenti a fare scelte informate”. Un perfetto esempio di successo bilaterale.

L'approccio innovativo di Concreta Efficienza non solo mira a risolvere le problematiche esistenti, ma si propone di elevare l'intero settore dell’efficientamento energetico a un nuovo standard di eccellenza. La visione di Zerqueni e Cangi offre una prospettiva rassicurante per i consumatori, che possono affidarsi a un sistema verificato per le loro scelte energetiche, e al tempo stesso apre nuove opportunità per le aziende, che possono distinguersi per la loro serietà e competenza. “La nostra missione è quella di creare un ecosistema in cui la fiducia reciproca tra consumatori e aziende non sia più un'aspirazione, ma una realtà quotidiana”, afferma Cangi. “Con questa filosofia, Concreta Efficienza non si limita a essere una semplice startup, ma si propone come avanguardia di un movimento che punta a rendere l'energia solare accessibile, sicura e vantaggiosa per tutti.”

“Abbiamo selezionato già più di 50 aziende negli ultimi 6 mesi e le stiamo certificando una ad una, siamo già in grado di coprire quasi tutto il territorio nazionale”, concludono i due imprenditori. “Il prossimo passo sarà quello di certificare ogni singolo consulente che andrà a casa delle famiglie o nelle aziende”.

In un settore in rapida evoluzione come quello dell'energia solare, l'approccio pionieristico di Concreta Efficienza potrebbe ben rappresentare il futuro: un futuro in cui la scelta di passare al fotovoltaico è guidata dalla conoscenza, dalla fiducia e dall'impegno condiviso verso un pianeta più sostenibile. Non resta che visitare il sito

