Cora Bonazza, Dal Fondo Patrimoniale Al TRUST: il libro su come preservare il proprio patrimonio con un Trust

Milano, 14.06.2024 – L’economia del nostro Paese si basa principalmente sulla ricchezza che tutte le imprese italiane, spesso a gestione famigliare, hanno saputo e continuano tuttora a creare nel tempo con tanto sforzo e spirito di sacrificio. Peccato però che tutelare il proprio patrimonio non sia per niente facile. A meno che non si decida di usare un Trust.

Per tutti coloro che desiderano trovare il modo per custodire nel tempo il proprio patrimonio famigliare ma non sanno come, esce oggi il libro di Cora Bonazza “DAL FONDO PATRIMONIALE AL TRUST. Tutelare le persone e gli animali, custodire il patrimonio aziendale e personale, preservare il futuro e garantire una prosperità generazionale, grazie a Didelfo®, Trust For Pets® e My Live Trust®” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per tutelare le proprie ricchezze famigliari attraverso l’utilizzo di un Trust.

“Ho scritto il mio libro perché vedevo una crescente necessità di fornire strumenti e strategie di tutela per gli imprenditori in uno Stato dove, paradossalmente, non sempre chi crea valore e ricchezza viene adeguatamente protetto e sostenuto” afferma Cora Bonazza, autrice del libro. “Volevo offrire una guida pratica e al contempo una riflessione sulla nostra società, sottolineando l'importanza di riconoscere e sostenere tutti coloro che sono alla base della prosperità economica del nostro Paese. In un contesto dove gli ostacoli sembrano innumerevoli, il mio obiettivo è fornire una bussola per navigare con serenità e resilienza”.

L’autrice è fermamente convinta che dietro ad ogni sfida si nasconda un’opportunità e che tutto ciò che può sembrare in apparenza un limite, in realtà può trasformarsi in un punto di forza. Ecco perché, secondo Cora Bonazza, affrontare le dinamiche legate alla protezione del proprio patrimonio senza timori o preconcetti è fondamentale anche in questo campo.

“Con il suo libro, l’autrice offre a chiunque l’opportunità di scoprire metodi per proteggere efficacemente il patrimonio della propria famiglia” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Non ho dubbi che questo libro sarà quindi di grande utilità per tutti quegli imprenditori italiani che hanno l’obiettivo di preservare il benessere della propria famiglia anche in ottica futura”.

“Dopo aver ascoltato un'intervista di Giacomo Bruno e appreso la sua storia personale, sono rimasta estremamente colpita dalla sua capacità imprenditoriale nel campo editoriale” conclude l’autrice. “Ho sempre creduto che ognuno di noi abbia una storia degna di essere raccontata. Scegliere quindi di collaborare con Bruno Editore è stato un passo quasi scontato per me”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/44GmmfN

Cora Bonazza, nata a Ferrara l'8 aprile 1970, è una rinomata consulente aziendale operativa dal 1999. Specializzata nel risanamento aziendale e nella salvaguardia del patrimonio, Cora ha arricchito la sua formazione con numerosi master presso le più prestigiose università italiane. La sua solida formazione e l'esperienza pluriennale la rendono una figura di riferimento nel settore. Sito web: https://www.dynastia.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it