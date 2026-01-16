circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Cosa si intende per abbigliamento da viaggio d'affari? Una risposta cinese attraverso la lente dell'estetica orientale

16 gennaio 2026 | 05.29
LETTURA: 1 minuti

FIRENZE, Italia, 16 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Tenutasi a Firenze dal 13 al 16 gennaio, la 109esima edizione di Pitti Immagine Uomo ha accolto Septwolves, uno dei principali marchi cinesi di abbigliamento maschile. Il marchio è entrato in un segmento della moda dominato dall'Occidente presentando la collezione Business Travel Tech Jacket, per dimostrare la sua visione distintiva di cosa può essere l'abbigliamento da viaggio d'affari.

Con l'evoluzione degli stili di vita degli uomini d'élite in tutto il mondo, il confine tra lavoro e tempo libero si è dissolto, portando l'abbigliamento da viaggio d'affari in primo piano nell'abbigliamento maschile. Nel 2024 Septwolves ha presentato la nuovissima Business Travel Tech Jacket alla Milano Fashion Week, affermandosi nel segmento dei viaggi d'affari. Queste giacche coniugano innovazione e funzionalità: la membrana traspirante brevettata Breathable Membrane 3.0 assicura tepore, assenza di umidità e comodità, mentre i supporti gonfiabili integrati per il collo e la zona lombare soddisfano le esigenze di riposo di chi viaggia spesso. Traendo ispirazione dalla "estetica cinese patrimonio dell'umanità", la collezione trasmette una ricca narrazione culturale. La WRCA l'ha definita una "giacca tecnica ultra-tiepida all'avanguardia".

Dalla sesta apparizione alla Milano Fashion Week alla vetrina al Pitti Uomo, evento orientato al business, Septwolves è passato dal semplice essere osservato allo stabilire un punto di riferimento per il settore. Questa evoluzione sottolinea 36 anni di know-how nella lavorazione artigianale delle giacche e la capacità del marchio di competere sulla scena mondiale dell'abbigliamento maschile di alta gamma con eccellenza tecnica e un ricco patrimonio culturale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863250/cdf6e3d63cefb90f31faf697c79013a3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cosa-si-intende-per-abbigliamento-da-viaggio-daffari-una-risposta-cinese-attraverso-la-lente-dellestetica-orientale-302663137.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Moda Arredamento_E_Design AltroAltro Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza