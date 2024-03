Dalla diagnostica 3D alla scuola di formazione: è in Umbria la clinica odontoiatrica che porta in Italia un nuovo modello di management sanitario

1° marzo 2024. Con 42 persone tra dipendenti e collaboratori, circa 20.000 pazienti per 200 prime visite al mese, Dental@Med è la clinica odontoiatrica altamente tecnologica, fondata da Luca Sebastiani e Lorenzo Paci nel 2013 nel cuore dell’Umbria, a Foligno, che porta in Italia un nuovo modello di management sanitario.

Dental@Med muove i primi passi come clinica tradizionale, ma ben presto si afferma come eccellenza. L’idea di Sebastiani e Paci è quella di concentrare l’intera filiera sanitaria all’interno della clinica e diventare punto di riferimento non solo per i pazienti, ma anche per i professionisti del settore.

“Per noi - spiegano Sebastiani e Paci - al centro ci sono le competenze e la loro valorizzazione”. Ed è proprio per questo che, oggi, Dental@Med attrae professionisti da tutto il centro Italia “La nostra visione è semplice - dicono ancora i due dottori - mettere a disposizione dei migliori medici attrezzature all’avanguardia e poltrone di ultima generazione in modo da fornire il miglior servizio possibile ai pazienti riducendo i tempi delle terapie”. Inoltre, la clinica concentra in sede la produzione odontotecnica, abbattendo costi e accorciando l’attesa dei clienti. Ma non solo: Dental@Med ospita anche uno spazio di coworking dedicato a professionisti della comunicazione sanitaria.

Nuove tecnologie all’avanguardia a disposizione dell’intero pool di medici che ruota intorno a Dental@Med, quindi, si uniscono a nuovi servizi. “Nella nostra clinica si fa diagnostica attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma si pensa anche a tutto quello che riguarda la chirurgia estetica, senza tralasciare aspetti oggi sempre più importanti come il marketing, la comunicazione e la formazione” dicono Paci e Sebastiani.

Un approccio olistico. “Il segreto di Dental@Med è quello di combinare le più moderne tecnologie con le esigenze dei pazienti e dei medici che orbitano attorno alla clinica” spiega Lorenzo Paci. Ecco allora che all'intelligenza artificiale utilizzata per la diagnostica, si affiancano trattamenti all'avanguardia come il laser a erbio che permette di intervenire su molteplici problematiche del cavo orale, a livello gengivale, osseo e conservativo, o gli scanner facciali per la “progettazione del sorriso”, nuova frontiera dell’odontoiatria digitale. Ma non solo. A questo approccio altamente tecnologico si unisce quello più consulenziale, che presto si arricchirà con una branca dedicata alla formazione.

La scuola di formazione. Il modello di successo, che ha reso Dental@Med una delle più importanti realtà del settore in Italia, ha permesso ai due founder di fare un passo in più e aprire una scuola di formazione, la cui inaugurazione è prevista tra qualche mese. Una vera e propria academy dedicata al management odontoiatrico e destinata a professionisti del settore che vogliono sviluppare il loro business. “Con la scuola di formazione si chiude un cerchio - dice Luca Sebastiani - uniamo così la buona pratica clinica alle regole del management avanzato. È il nuovo modello made in Umbria”.

