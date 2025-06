De Matteo Home, i materassi Made in Italy per un riposo da sogno

Roma, 3 giugno 2025. Nella frenesia della vita moderna, la qualità del sonno emerge come un elemento cruciale per il benessere fisico e mentale. In questo senso, un riposo rigenerante è oggigiorno una necessità fondamentale che influenza direttamente la nostra energia, la concentrazione e la salute generale. È così che le aziende specializzate in questo settore giocano un ruolo di massima importanza. Tra queste, De Matteo Home si presenta come un'affermata realtà italiana, dedicata alla creazione di soluzioni innovative per il "ben dormire", con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di ogni individuo attraverso prodotti che uniscono sapienza artigianale e avanzamento tecnologico nel settore del riposo.

L'azienda, rinomata per la sua vasta gamma di materassi che fondono comfort e tecnologia avanzata, ha saputo evolvere una tradizione familiare in un modello di successo nel settore. Un connubio unico che ha saputo fondere materiali di prima scelta, una produzione interamente Made in Italy e una visione all’avanguardia nella distribuzione.

La storia di De Matteo Home

La storia di De Matteo Home è quella di una famiglia che ha saputo reinterpretare la propria tradizione artigianale trasformandola in un’impresa dinamica, capace di intercettare e anticipare le evoluzioni del mercato. Un progetto imprenditoriale nato dall’intuizione e dalla visione di tre fratelli cresciuti tra tessuti e manifattura, forti di un’esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione.

Ciò che rende De Matteo Home un caso distintivo nel panorama del bedding italiano ed europeo è l’adozione di un modello distributivo completamente digitale. L’azienda ha scelto di puntare su una piattaforma e-commerce solida, ben strutturata e costantemente aggiornata, eliminando la presenza di intermediari e portando i propri prodotti direttamente nelle case dei consumatori. Una scelta strategica che ha dato vita a una filiera corta, trasparente e al passo con i tempi, capace di garantire qualità, tempestività e un rapporto diretto e fidelizzato con il cliente finale.

Il successo di questo approccio è ovviamente sostenuto da un’offerta di prodotti di altissima qualità. Ogni materasso firmato De Matteo Home nasce da un’attenta attività di ricerca, test approfonditi e continuo aggiornamento tecnologico. L’impiego di materiali innovativi e soluzioni avanzate, come il memory foam e i sistemi a molle insacchettate, permette di offrire un riposo personalizzato, ergonomico e realmente rigenerante, grazie a un ampio catalogo pensato per adattarsi a ogni esigenza individuale.

Oggi De Matteo Home si afferma come interprete contemporaneo del riposo, fondendo sapienza artigianale e innovazione digitale in una proposta accessibile, affidabile e centrata sulla persona. Un nuovo modo di vivere il sonno, pensato per rispondere ai bisogni reali delle famiglie di oggi.

Il materasso ideale

All’interno del catalogo De Matteo Home, una menzione speciale va ai materassi a molle insacchettate, tra i più apprezzati per la loro capacità di coniugare comfort, sostegno e innovazione. La caratteristica distintiva di questa tipologia di materasso risiede nella struttura composta da molle indipendenti, ciascuna racchiusa in un involucro di tessuto. Questo sistema consente alle molle di agire in modo autonomo, adattandosi in maniera puntuale alle diverse pressioni esercitate dal corpo durante il sonno.

Il risultato è un supporto ergonomico e differenziato, ideale sia per chi dorme da solo che in coppia. La struttura si modella con precisione sulle curve fisiologiche, favorendo il corretto allineamento della colonna vertebrale e riducendo al minimo la trasmissione dei movimenti, per un riposo davvero indisturbato.

Un ulteriore punto di forza dei materassi molle insacchettate è la possibilità di personalizzare il livello di rigidità. Variando il numero e la disposizione delle molle, così come la composizione degli strati interni, è possibile ottenere soluzioni su misura per ogni esigenza. Chi predilige un sostegno più deciso o ha una corporatura importante può optare per modelli più rigidi e strutturati, mentre chi dorme sul fianco o desidera un’accoglienza più morbida può scegliere le versioni che combinano le molle con strati di memory foam ad alto adattamento.

Infine, tutti i materassi De Matteo Home sono progettati con particolare attenzione all’ergonomia, alla traspirabilità e all’igiene. I sistemi avanzati di ventilazione assicurano una temperatura costante durante la notte, evitando il surriscaldamento e favorendo un microclima sempre fresco e asciutto. In più, i materiali impiegati sono anallergici e selezionati per garantire il massimo benessere, notte dopo notte.

I modelli di eccellenza De Matteo Home

Tra i fiori all'occhiello della gamma di materassi a molle insacchettate firmati De Matteo Home troviamo il New Memo Molle e il Cashmere Spring.

Il New Memo Molle si caratterizza per una portanza medio-alta, nel dettaglio H8 su H10, progettata per garantire un sostegno stabile senza rinunciare a una sensazione di accoglienza. La sua struttura interna è composta da 800 molle insacchettate, abbinate a strati di water foam e un delicato rivestimento in memory foam che si adatta alla conformazione del corpo. Un materasso ideale per chi ha una corporatura robusta o preferisce un appoggio più deciso, ma al tempo stesso desidera un supporto capace di adattarsi alle variazioni termiche e di assicurare un’ottima ventilazione. Inoltre, l’indipendenza delle molle lo rende perfetto anche per le coppie, minimizzando i movimenti notturni.

Ancora più deciso nel sostegno è il Cashmere Spring, che raggiunge un livello di rigidità pari a H9 su 10. Studiato per chi predilige un materasso solido e durevole, è dotato di una struttura a quattro strati che combina la tecnologia delle molle insacchettate con memory foam e water foam, offrendo un supporto eccellente anche per chi ha esigenze di carico fino a 140 kg per lato. Particolarmente adatto a chi dorme sulla schiena o necessita di un sostegno importante per la colonna vertebrale, mantiene comunque una piacevole sensazione di morbidezza grazie allo strato superiore in memory. Il rivestimento in viscosa con fibre di cashmere aggiunge un tocco di raffinatezza, assicurando freschezza, traspirabilità e morbidezza al tatto.

Due soluzioni diverse ma accomunate dalla stessa attenzione al dettaglio, alla qualità e al benessere del sonno.

CONTATTI:

De Matteo Home

https://dematteohome.it/

+39 0282942428

info@dematteohome.it

