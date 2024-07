Digital strategy Torino: il nuovo evento dedicato al brand e alle strategie digitali

Torino, 12/07/2024 - Digital Strategy dopo il grande successo riscosso a Tirana arriva anche a Torino, il 28 e il 29 novembre 2024, con un focus nuovo che si concentrerà sulla promozione del brand adoperando al meglio le migliori strategie digitali.

Isan Hydi, Wolf Agency, organizzatore di Digital Strategy, ha scelto di portare l’evento in Italia per fornire un’opportunità a tutti i professionisti e le aziende di scoprire attraverso casi studio reali e speaker tra i migliori specialisti in Italia, quali sono i nuovi strumenti per riuscire a promuovere un’azienda online e le strategie più efficaci di quest’anno.

Con una partecipazione prevista di oltre 400 persone, 22 speaker d’eccezione e più di 10 espositori, Digital Strategy si presenta come l’evento ideale per chi desidera crescere nel mondo del marketing digitale e imparare dai migliori professionisti del settore.

Perché partecipare a Digital Strategy a Torino?

Digital Strategy è un evento in due giorni dedicato al BRAND e alle strategie digitali, con un focus su settori rilevanti dalla SEO, all’advertising ai social media, content marketing, data & analytics, influencer marketing.

I partecipanti avranno la possibilità di imparare, migliorare e ottimizzare la strategia per il proprio brand o per il marchio dei propri clienti, grazie all'esperienza nazionale e internazionale degli esperti presenti che si occuperanno di illustrare per ogni settore dei casi di studio reali.

Digital Strategy: un’opportunità per migliorare l’efficacia delle proprie strategie di marketing

Questo evento è pensato sia per chi gestisce un'azienda e vuole valutare l'efficacia del proprio team di marketing, sia per chi lavora in un reparto marketing e desidera migliorare le proprie competenze.

L’esperienza degli speaker e i loro casi studio reali saranno d’aiuto anche a chi opera in una web agency e vuole apprendere nuove tecniche per crescere professionalmente, o semplicemente la partecipazione potrà essere un’occasione anche per chi è appassionato di marketing e vuole approfondire il funzionamento delle strategie più efficaci.

Tra le principali aeree di approfondimento e studio che verranno trattate durante Digital Strategy a Torino ci saranno: il brand positioning (per riuscire a posizionare al meglio il proprio brand sul mercato di riferimento); la SEO un’attività essenziale per capire come migliorare la propria visibilità sui motori di ricerca; Digital PR e link building: due attività che insieme possono portare ad aumentare sia la visibilità del marchio sia la sua autorevolezza e presenza online.

Non mancherà poi il focus anche su argomenti tra i più nuovi e chiacchierati del settore come quelli dedicati all’intelligenza artificiale e alle sue potenzialità per la gestione delle proprie strategie di marketing.

Inoltre, durante l’evento ci sarà una particolare attenzione rivolta a due temi spesso poco discussi in queste occasioni, ossia: il marketing turistico che permette di imparare a promuovere al meglio mete, strutture alberghiere e attività turistiche, e il local marketing che sta assumendo sempre maggior importanza soprattutto per le piccole medie imprese.

Digital Strategy: solo studi reali e speaker d’eccezione

Partecipare a Digital Strategy vuol dire imparare e ascoltare casi di studio reali e applicabili, non ci sono teorie astratte o spiegazioni esclusivamente accademiche senza alcuna prova o dimostrazione pratica di come eseguire le strategie illustrate.

Tutti i casi studio sono illustrati da alcuni dei migliori specialisti del settore, speaker d’eccezione, come: Jacopo Matteuzzi, inbound marketing apologist di Studio Samo, Verdiana Amorosi, Seo Specialist di ProWebConsulting-Cerved, Elisa Contessotto Docente SEO & Web Marketing di Seozoom, Armando Travaglini Tourism marketing expert.

Questi sono alcuni dei nomi degli esperti pronti a condividere il palco insieme all’organizzatore Isan Hydi di Wolf Agency, per poter fornire nuovi strumenti per strategie di marketing mirate a migliorare la presenza di un brand online.

Come partecipare?

Digital Strategy si terrà il 28 e il 29 novembre a Torino sarà un’occasione unica e imperdibile per poter imparare dagli esperti del settore ma anche per poter fare networking. Si potranno conoscere i relatori, interloquire con i partecipanti e gli espositori creando nuove connessioni utile alla propria attività professionale.

Per partecipare all’evento, basta andare sulla pagina ufficiale di Digital Strategy Torino e prenotare il proprio posto!