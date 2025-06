I post del tycoon sullo stop alla guerra: dall'annuncio della tregua al cessate il fuoco in vigore mentre non ci sono ancora conferme ufficiali

E' in vigore il cessate il fuoco tra Iran e Israele, dopo l'escalation militare iniziata il 13 giugno scorso, quando Israele ha avviato attacchi contro obiettivi militari nella Repubblica Islamica. Lo riferiscono i media dei due Paesi, con quelli israeliani che fanno riferimento all'annuncio di Donald Trump, ma restano poco chiari i dettagli.

In un primo annuncio su Truth, quando in Italia era passata la mezzanotte, il presidente americano dichiarava che lo stop sarebbe iniziato a circa sei ore da quello che è stato il suo primo post con la notizia della svolta. Qualche ora dopo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi scriveva in un post su X che "per ora non c'è un accordo su un cessate il fuoco o la cessazione delle operazioni militari", pur aggiungendo che se Israele avesse fermato la sua "aggressione illegale non più tardi delle 4 ora di Teheran", la Repubblica Islamica "non avrebbe avuto intenzione di continuare con la sua risposta". E aggiungeva: "La nostra decisione ultima sulla fine delle nostre operazioni militari verrà presa successivamente".

Poi ancora su Truth, prima dell'alba in Italia Trump scrive che "Israele e Iran sono venuti da me, quasi contemporaneamente, e mi hanno detto, 'Pace'". E ancora in un altro post elogia "il talento e il coraggio dei nostri grandi piloti di B-2" e di tutti coloro che hanno partecipato quell'operazione, contribuendo - afferma - con quel "'colpo' perfetto" ad arrivare all' "accordo".

Poco dopo le 6 ora italiana, media iraniani e israeliani hanno iniziato a riferire dell'inizio della tregua. "E' in vigore il cessate il fuoco dopo quattro ondate di attacchi iraniani sui territori occupati da Israele", riferisce l'iraniana Press Tv. Anche l'agenzia iraniana Tasnim via Telegram, citando "media della regione", ha segnalato un cessate il fuoco "in fase di attuazione".

In precedenza i media ufficiali della Repubblica Islamica avevano riferito di una tregua "imposta al nemico", senza indicare un orario preciso per lo stop alle ostilità. I media israeliani fanno riferimento all'annuncio di Trump.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte del governo israeliano e di quello iraniano. Ma Trump su Truth assicura: "Il cessate il fuoco è in vigore. Per favore, non violatelo!".