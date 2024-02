Dottor Francesco Attorre: “Fondamentale la gestione congiunta di mente, sesso e denaro per raggiungere felicità nella vita”

Il medico, psichiatra e sessuologo conosciuto come Dottor Meta, ha avviato un innovativo corso trattando le tematiche del benessere interiore, della sessualità e della gestione finanziaria

Roma, 15 febbraio 2024.Raggiungere la felicità attraverso la corretta gestione del benessere interiore, grazie ad una sessualità appagante e nel contesto di un corretto utilizzo delle finanze. Il superamento del concetto di dolore e tristezza sfruttando tecniche all’avanguardia in ambito psicologico, quali l’uso delle emozioni e di particolari esercizi per una trasformazione personale a 360 gradi. Sono questi alcuni degli elementi che rappresentano l’attività del Dottor Francesco Attorre, medico psicoterapeuta, psichiatra, sessuologo e mental coach conosciuto anche come Dottor Meta. In Italia, il Dottor Attorre ha saputo innovare nel suo campo con il concetto di psicoformazione e psicotrasformazione, aprendo nuove strade e spingendosi verso orizzonti inesplorati della sua branca medica. “Un superamento di determinati concetti che mi hanno portato ad offrire ai pazienti un’attività diversa, non solo a cavallo tra la formazione e la psicoterapia ma proprio capace di trasformare gli individui per il raggiungimento dei loro obiettivi personali”, spiega Attorre. Dottor Meta ha recentemente avviato un innovativo corso ribattezzato MSD — mente, sesso e denaro, finalizzato alla scoperta del necessario e fondamentale equilibrio tra le tre tematiche ritenute componenti essenziali della persona umana. “Difficilmente chi ha una vita sessuale poco appagante trova la piena felicità nel denaro, così come chi ha successo nel lavoro senza amore non riesce a vivere una vita piena. Da qui — prosegue lo specialista — la necessità di unire salute mentale, benessere sessuale e gestione del patrimonio per riuscire a completarsi come persona, superando ansie, dolori e tristezze”. Una dimensione motivazionale e formativa che, grazie al mental training, è capace di rivoluzionare il settore nell’ottica di “fare prevenzione per mettere gli individui in condizione di non ammalarsi, essere felici, avere vite ricche a livello onnicomprensivo per un’esistenza all’insegna del piacere”, aggiunge il Dottor Attorre. Con il suo Sistema Meta, raccontato attraverso il libro uscito nel 2017, il medico ha anticipato l’uso degli strumenti tecnologici poi pienamente sfruttati dal periodo pandemico in poi, raggiungendo attraverso smartphone e computer i pazienti in maniera diretta ed efficace. A questo, ha affiancato la strategia delle emozioni — generate con l’arte, la musica e l’Intelligenza Artificiale — capaci di trasformare dall’interno la mente delle persone agendo direttamente sul circuito limbico. “Con il Sistema Meta non ci limitiamo a una semplice terapia, ma allarghiamo la possibilità della prevenzione per la salute mentale proponendo un vero e proprio nuovo mindset ai pazienti”, racconta il Dottor Attorre. Una crescita personale ad hoc su ciascun paziente che, grazie alla psicoformazione ed alla psicotrasformazione, conduce al raggiungimento dell’obiettivo principale: la felicità.

CONTATTI: https://www.sistemameta.it/meta-system-academy/