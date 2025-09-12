Dow Jones e Cision risolvono la controversia in corso

CHICAGO, 12 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con Dow Jones per risolvere definitivamente e in modo completo la controversia tra le due società. L'accordo è stato raggiunto a condizioni reciprocamente accettabili e i dettagli rimarranno riservati.

Oltre alla pubblicazione della presente dichiarazione, Cision non fornirà ulteriori commenti sulla controversia o sulla sua risoluzione.

Informazioni su Cision

Cision è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

