Dow Jones e Cision risolvono la controversia in corso

12 settembre 2025 | 16.04
LETTURA: 1 minuti

CHICAGO, 12 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con Dow Jones per risolvere definitivamente e in modo completo la controversia tra le due società. L'accordo è stato raggiunto a condizioni reciprocamente accettabili e i dettagli rimarranno riservati.   

Oltre alla pubblicazione della presente dichiarazione, Cision non fornirà ulteriori commenti sulla controversia o sulla sua risoluzione. 

Informazioni su Cision 

Cision è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

Informazioni di contatto 

Per richieste di informazioni da parte dei media contattare: 

Pubbliche relazioni CisionCisionPR@cision.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dow-jones-e-cision-risolvono-la-controversia-in-corso-302555093.html

