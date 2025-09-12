circle x black
Omicidio di Charlie Kirk, l'annuncio di Trump: "Arrestato il killer, spero lo condannino a morte"

Il presidente degli Stati Uniti svela: "È stato segnalato alla polizia da una persona a lui vicina"

Donald Trump e - Charlie Kirk
12 settembre 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
"Penso, con un alto grado di certezza, che lo abbiamo in custodia. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro". Lo ha dichiarato in un'intervista a Fox and Friends il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito del killer dell'attivista conservatore, Charlie Kirk ucciso in un campus universitario nello Utah.

''Spero che venga condannato a morte'', ha aggiunto Trump parlando a Fox and Friends. "Kirk era un'ottima persona e non meritava questo", ha aggiunto Trump.

Il sospetto killer di Kirk è stato segnalato alla polizia da "una persona a lui vicina", ha svelato Trump. "In pratica, qualcuno che gli era molto vicino lo ha denunciato. Qualcuno che gli è vicino riconosce anche una piccola inclinazione della testa, cosa che nessun altro farebbe", ha spiegato Trump.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Trump arresto killer Charlie Kirk Usa news esteri news
