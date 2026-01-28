DXC collabora con Ripple per fornire alle banche globali servizi scalabili di custodia e pagamento di asset digitali

ASHBURN, Virginia, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un partner leader nel settore della tecnologia e dell'innovazione aziendale, ha annunciato oggi una partnership strategica con Ripple, una società di tecnologia finanziaria che offre soluzioni crittografiche per le imprese, al fine di aiutare le banche ad adottare senza problemi la custodia di asset digitali e le funzionalità di pagamento su scala aziendale.

Mentre gli istituti finanziari regolamentati affrontano un'era di cambiamenti esponenziali, l'adozione delle risorse digitali dipende da un'infrastruttura blockchain accessibile e sicura. Grazie a questa collaborazione, DXC e Ripple consentono agli istituti finanziari e alle fintech di accedere senza problemi alla tecnologia delle risorse digitali, collegando i sistemi finanziari tradizionali alla finanza on-chain. La soluzione consente pagamenti programmabili e la tokenizzazione, la custodia e il trasferimento di risorse digitali, permettendo alle istituzioni di fornire casi d'uso regolamentati delle risorse digitali senza interrompere i sistemi bancari centrali mission-critical.

Sfruttando la piattaforma bancaria centrale Hogan di DXC, che gestisce oltre 300 milioni di conti di deposito e oltre 5.000 miliardi di dollari in depositi a livello globale, l'iniziativa integra la tecnologia di custodia e pagamento delle risorse digitali di Ripple in ambienti bancari su larga scala, fornendo ai clienti Hogan un percorso semplificato per offrire funzionalità di custodia e pagamento digitali.

"Affinché le risorse digitali possano entrare nel mainstream finanziario, le istituzioni hanno bisogno di servizi di custodia sicuri e di capacità di pagamento senza problemi", ha affermato Sandeep Bhanote, responsabile globale e direttore generale dei servizi finanziari presso DXC. "La nostra collaborazione con Ripple riunisce queste funzionalità in modo tale da consentire alle banche di partecipare all'ecosistema delle risorse digitali senza modificare i propri sistemi centrali, collegando conti tradizionali, portafogli e piattaforme decentralizzate su scala aziendale".

Fornendo connettività dell'ultimo miglio tra infrastrutture bancarie regolamentate e piattaforme di asset digitali, la collaborazione aiuta gli istituti finanziari ad andare oltre la fase sperimentale e passare all'implementazione concreta di casi d'uso basati sulla blockchain. Le fintech beneficiano inoltre di un accesso semplificato alle relazioni bancarie necessarie per supportare soluzioni di custodia e pagamento conformi.

"Le banche sono sottoposte a una pressione crescente affinché si modernizzino pur continuando a operare su infrastrutture complesse", ha affermato Joanie Xie, vicepresidente e amministratore delegato di Ripple per il Nord America. "La nostra partnership con DXC porta la custodia degli asset digitali, RLUSD e i pagamenti direttamente negli ambienti bancari centrali di cui le istituzioni già si fidano. Insieme, stiamo consentendo alle banche di fornire casi d'uso di asset digitali sicuri e conformi su scala aziendale senza interruzioni.

La partnership tra DXC e Ripple rafforza l'impegno di DXC nell'aiutare gli istituti finanziari a modernizzarsi in modo sicuro e innovare in modo responsabile. Ciò rappresenta un significativo passo in avanti nell'adozione degli asset digitali negli ambienti bancari produttivi di tutto il mondo attraverso un approccio bancario integrato.

Ripple Payments è una soluzione di pagamento transfrontaliero end-to-end autorizzata che consente a Ripple di gestire il flusso di fondi per conto dei propri clienti. Ripple Custody è progettato per consentire a banche e istituzioni finanziarie di gestire in modo sicuro asset digitali, stablecoin o Real World Assets (RWA).

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader a livello globale per tecnologia e innovazione che offre software, servizi e soluzioni a imprese e organizzazioni del settore pubblico in tutto il mondo, aiutandole a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere rapidamente risultati in un'epoca di cambiamento esponenziale. Grazie a un'approfondita esperienza in servizi di infrastrutture gestite, modernizzazione delle applicazioni e soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcune delle infrastrutture tecnologiche più complesse al mondo. Maggiori informazioni su dxc.com

Ripple è una società di tecnologia finanziaria che offre soluzioni crittografiche per le aziende. Ripple Payments utilizza la blockchain per rendere i pagamenti transfrontalieri più veloci, trasparenti e ampiamente accessibili. Ripple Custody offre ai clienti un modo sicuro per archiviare e gestire gli asset digitali. Tramite Ripple Prime, l'azienda offre un servizio di prime brokerage globale e multi-asset per clienti istituzionali. La stablecoin di Ripple (RLUSD) e la criptovaluta XRP vengono sfruttate in queste soluzioni per rendere più efficiente la finanza tradizionale e consentire nuovi modi di utilizzare le risorse digitali.

