E-commerce e digital marketing: un connubio indispensabile per il successo

Arezzo, 3 luglio 2024 – Da quando l'economia digitale ha modificato le abitudini di acquisto dei consumatori, il commercio online ha dimostrato di poter creare opportunità molto più solide rispetto i classici negozi fisici.

Oggi gli e-commerce hanno infatti la capacità di assicurare una esposizione senza precedenti, ma per avere successo online è necessario sapere come cogliere tutte le opportunità che possono scaturire da questa innovativa forma di commercio.

Vendite e fatturato: le opportunità offerte dagli e-commerce

Forte dei tanti vantaggi riconosciuti allo shopping online, oggi qualunque attività commerciale non può fare a meno di disporre di un e-store. Un negozio digitale offre all'azienda una vetrina digitale di primo piano, che se da un lato non prevede necessariamente la presenza di un negozio offline, dall'altro può contribuire a incrementare le opportunità di ogni classico punto vendita fisico.

Un e-commerce oggi rappresenta inoltre uno spazio virtuale per espandersi oltre i confini territoriali: una strategia che permette di aprirsi a un mercato più ampio e dalle opportunità potenzialmente illimitate. Tuttavia, per estendere la propria attività e aumentare vendite e ricavi, la sola presenza di un e-commerce può non bastare.

Per emergere è necessario investire sul digital marketing: una strategia indispensabile per alimentare la visibilità e catturare l'interesse dei consumatori. Le agenzie operanti nel settore possono offrire approcci diversificati, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso: incrementare i volumi di vendita.

Nety: dalla creazione di e-commerce al digital marketing

Il digital marketing è un'attività che, se adeguatamente pianificata, può diventare una risorsa essenziale per accrescere le prospettive di qualsiasi impresa online. Di conseguenza, non può basarsi sull'improvvisazione, ma sul supporto di una digital marketing agency che possa pianificare un'adeguata strategia, nel rispetto dei singoli obiettivi di crescita.

Nety, la realtà specializzata nella creazione di e-commerce e nell'attività di promozione, aiuta le aziende a conseguire risultati tangibili tramite soluzioni scrupolosamente personalizzate. Per farlo, si avvale di un team di sviluppo marketing interno, altamente qualificato, che lavora scrupolosamente affinché l'e-commerce possa raggiungere una solida posizione online.

La mission di Nety è in particolare quella di affiancare le PMI in quel necessario processo di transizione che dalla vendita tradizionale conduce alla vendita digitale: un processo che ha inizio dalla creazione di e-commerce accattivanti, strutturati per offrire un'esperienza di acquisto all'avanguardia e per garantire una perfetta visibilità sui motori di ricerca.

Completano questo processo un’ottimale gestione dei social media e la progettazione di piani di marketing su misura, che aiutano gli e-commerce a emergere, differenziandosi dalla concorrenza, ma soprattutto a imporsi nel panorama competitivo che oggi caratterizza le attività digitali.

E-commerce: il ruolo del marketing digitale

L'esperienza diretta ha dimostrato l'efficacia di una perfetta integrazione tra e-commerce e marketing digitale: una sinergia operativa che si rivela essenziale per intercettare nuovi clienti e fare in modo che il commercio elettronico possa beneficiare di tutte le potenzialità di crescita offerte oggi dalle tecnologie digitali.

Il digital marketing ha infatti la capacità di incrementare la consapevolezza del marchio tramite una solida strategia multicanale, da cui scaturiscono una perfetta ottimizzazione SEO, un'adeguata usabilità, ma anche lo sviluppo di quelle campagne di lancio indispensabili per alimentare la riconoscibilità online dell'e-store.

Del resto, se un e-commerce ben visibile ha maggiori capacità di attrarre nuovi clienti, ma se ciò si aggiunge una grafica accattivante e una perfetta navigabilità, il processo di fidelizzazione è del tutto assicurato. Nelle migliori strategie, è previsto inoltre il coinvolgimento dell'utenza tramite i principali canali social, che possono aiutare a catturare l'attenzione dei clienti e intercettare più facilmente il pubblico target.

Naturalmente, è fondamentale poter disporre di una strategia di marketing digitale ben strutturata, una strategia strettamente basata sulla qualità e in particolare sulla competenza. Capacità ed esperienza sono infatti elementi essenziale per ottenere una crescita solida e a lungo termine, ma soprattutto per non rischiare di veder sfumare le tante opportunità che possono scaturire dagli spazi digitali.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.nety.it/

Email: info@nety.it