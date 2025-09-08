È disponibile il primo report dell’Osservatorio Fractional Management del gruppo di ricerca ISF - Innovation, Strategy & Family Business della School of Management del Politecnico di Milano in partnership con YOURgroup

Milano, 8 settembre 2025.L’Osservatorio Fractional Management del gruppo di ricerca ISF - Innovation, Strategy & Family Business della School of Management del Politecnico di Milano, in partnership con YOURgroup, ha reso pubblica la prima parte dello studio sul fenomeno del Fractional Management in Italia.

Questo primo documento, cui ne seguiranno altri 3, ha voluto affrontare, con un approccio olistico, il fenomeno emergente della nuova modalità di gestione.

In questa prima fase studio hanno partecipato decine di soggetti, che, con alle spalle anni di esperienza sul campo in questo ruolo, hanno potuto offrire una visione completa e articolata dell’evoluzione di questa nuova industria.

Lo studio si è avvalso delle conoscenze e competenze scientifiche del gruppo di ricerca ISF sui temi dell’innovazione e delle imprese famigliari e costituisce il primo di una serie di studi che, su base trimestrale, sarà reso disponibile gratuitamente per la comunità delle PMI e delle imprese italiane.

Potete scaricare il report qui: https://yourgroup.it/osservatorio-fractional-manager/

«Osservare la risposta di numerosi manager, disponibili ad essere intervistati su questo tema, ci trasmette la percezione che il fenomeno del fractional management è di particolare interesse oggi in Italia, e con un grande potenziale di crescita», commenta Federico Frattini, Dean di POLIMI Graduate School of Management e Professore Ordinario di Strategia e Innovazione. «Sempre più aziende ricorrono a fractional manager altamente qualificati e grazie a questo innescano importanti progetti di trasformazione, cambiamento e innovazione».

«È un grande onore poter leggere i primi risultati di questo progetto», ha dichiarato Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup. «Quando ho portato questo modello in Italia il mercato del lavoro manageriale era immobile. Oggi invece, grazie al Fractional Management, C-level di tanti settori differenti possono liberamente decider il loro percorso, e l’analisi che ho potuto leggere conferma la mia intuizione di 14 anni fa. Il fractional management promosso da anni in Italia da YOURgroup è un modello già consolidato negli Stati Uniti che deve essere compreso e ancor più valorizzato anche in Europa, dove siamo tra i precursori. Siamo orgogliosi di poter contribuire con insight e best practice alla ricerca del Politecnico».

