Attentato a Gerusalemme est, quattro morti - Video

Nell'attacco al Ramot Junction sono stati uccusi un uomo sulla cinquantina e tre sulla trentina. Cinque feriti gravi sono stati trasferiti in ospedale

Il luogo dell'attentato
08 settembre 2025 | 10.29
Redazione Adnkronos
Quattro persone sono morte nell'attacco terroristico avvenuto oggi, lunedì 8 settembre, all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo ha reso noto il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom.

 

Nell'attacco al Ramot Junction di Gerusalemme sono morti un uomo sulla cinquantina e tre sulla trentina. Le squadre d'emergenza stanno trasferendo cinque persone con gravi ferite da arma da fuoco negli ospedali di Gerusalemme. Diverse persone con ferite lievi causate da frammenti di vetro sono state medicate sul posto.

