Ucraina-Russia, Trump: "Basta giochi, si rischia terza guerra mondiale"

Il presidente americano ammette le difficoltà nel dialogo: "Dividere i territori non è semplice"

Donald Trump
Donald Trump
12 dicembre 2025 | 06.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Situazioni del genere sfociano in una terza guerra mondiale". Donald Trump fa scattare l'allarme: se non si arriva ad un accordo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, si rischia un'escalation ulteriore. Il presidente degli Stati Uniti, nello Studio Ovale per firmare un provvedimento relativo all'intelligenza artificiale, risponde alle domande sul conflitto. L'Ucraina ha inviato a Washington la propria versione del piano: come ha spiegato il presidente Volodymyr Zelensky, Kiev non ha intenzione di abbandonare il Donbasse e prospetta l'ipotesi di un referendum per definire la situazione dei territori ambiti dalla Russia.

"Pensavo fossimo molto vicini ad un accordo con la Russia e pensavo fossimo vicini ad un accordo con l'Ucraina. Al di là del presidente Zelensky, la sua gente apprezza l'idea dell'accordo", dice Trump rivendicando la validità del documento iniziale elaborato dagli Stati Uniti. Il piano non è stato integralmente condiviso dall'Ucraina e il dialogo per arrivare ad un compromesso si sta rivelando complicato. "Si dividono i territori in un certo modo, non è la cosa più semplice del mondo", riconosce Trump accendendo i riflettori su uno dei nodi principali.

"L'accordo fermerebbe l'uccisione di migliaia di persone ogni mese, soprattutto soldati. Lo scorso mese sono morte 25mila persone", aggiunge. Gli Stati Uniti, dice, al momento non assicurano la propria partecipazione ad un summit in programma nel weekend in Europa tra l'Ucraina e i suoi partner occidentali. "Sabato c'è un meeting in Europa, vediamo se partecipare. Ci andremo se pensiamo ci sia una buona chance" di arrivare ad un'intesa, glissa il numero 1 della Casa Bianca prima di far riferimento all'allarme fatto scattare, probabilmente, nell'ultimo contatto diretto con leader europei: "Situazioni del genere sfociano in una terza guerra mondiale, l'ho detto l'altro giorno: 'Tutti continuano con questi giochetti, vi ritroverete nella terza guerra mondiale'. Non vogliamo che succeda".

