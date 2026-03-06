easyTrain si unisce al network white-label di Omio

La nuova partnership B2B amplia la distribuzione di servizi ferroviari e di autobus all'interno della famiglia easy

BERLINO, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la principale piattaforma multimodale per la prenotazione di viaggi, ha annunciato oggi una partnership B2B con easyTrain (easyTrain.com), parte dell'iconica famiglia di brand easy guidata dal noto imprenditore Sir Stelios Haji-Ioannou. Lanciata alla fine del 2025, la partnership consente a easyTrain di offrire una gamma ampliata di opzioni di viaggio in treno e autobus grazie alla tecnologia e all'inventario leader del settore di Omio. Basata sulla soluzione white-label di Omio e contraddistinta dalla distintiva identità easy, la collaborazione rende ancora più semplice per i clienti dell'universo easy trovare e prenotare viaggi in treno e autobus.

Jean-François Bessiron, Chief B2B Officer di Omio, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta di prodotti B2B insieme a easyGroup. Questa partnership rappresenta una tappa significativa e si basa su valori condivisi e sull'impegno a offrire ai consumatori opzioni di viaggio senza interruzioni. Combinando la nostra tecnologia con la portata del marchio easy, possiamo servire il pubblico dei viaggiatori easy, offrendo al contempo un'esperienza di prenotazione fluida e affidabile".

Sir Stelios Haji-Ioannou, creatore e proprietario della famiglia di marchi easy, ha dichiarato: "Da oltre trent'anni il marchio easy è sinonimo di valore aggiunto nel settore dei viaggi. Siamo lieti di collaborare con Omio per fornire servizi di prenotazione online e tariffe vantaggiose tramite easyTrain.com. Ora i passeggeri possono cercare, confrontare e prenotare viaggi in treno nel Regno Unito e in Europa attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva".

Omio B2B PartnershipsAttraverso le sue soluzioni B2B, Omio garantisce l'accesso a un inventario di trasporti globale, unificato e completo, che include treni, autobus, voli e traghetti di migliaia di operatori in tutto il mondo. I partner possono proporre soluzioni di viaggio monomodali, multimodali o con itinerari prestabiliti, grazie alle funzionalità di prenotazione, pagamento e gestione dei biglietti offerte da Omio.

Le partnership B2B di Omio sono già scelte da importanti marchi globali, sia all'interno sia al di fuori del settore dei viaggi, tra cui Uber, Kayak, Google, Iryo Conecta e LNER.

Omio B2B consente ai partner di integrare facilmente soluzioni di viaggio nelle loro piattaforme tramite API e soluzioni white-label. Sfruttando l'ampia rete di fornitori sviluppata attraverso le operazioni B2C di Omio, i partner possono distribuire contenuti di viaggio multimodali su larga scala.

La soluzione white-label di Omio offre un modo rapido e flessibile per fornire servizi di viaggio globali con il marchio del partner, con lingue, valute e inventario multimodale localizzati, senza la necessità di costruire infrastrutture complesse.

Informazioni su OmioDalla sua fondazione nel 2013, Omio Group aiuta i clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie alle sue due piattaforme interconnesse, Omio e Rome2Rio, Omio è la piattaforma multimodale leader a livello mondiale per cercare, confrontare e prenotare viaggi. Omio B2B Partnership fornisce a OTA e operatori della mobilità soluzioni business su misura. Omio supporta i propri clienti nell'esplorazione di Europa, Stati Uniti, Canada, Sud-Est asiatico e Brasile tramite treno, autobus, volo e traghetto. Omio vende oltre 100.000 biglietti al giorno, impiega più di 430 dipendenti provenienti da oltre 50 Paesi e ha uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Bangalore e Singapore. Omio Group offre ai propri clienti viaggi capaci di ispirare. Omio.it

Informazioni su easyGroupeasyGroup (easy.com) è il creatore e proprietario della famiglia di brand easy®. easyGroup punta a creare, possedere e gestire il marchio easy collaborando con i giusti partner commerciali nei rispettivi settori. Concedendo in licenza il nome easy, easyGroup genera un flusso di entrate da royalty relativamente piccolo ma costante e la maggior parte dei profitti di easyGroup viene donata in beneficenza tramite la Stelios Philanthropic Foundation (Stelios.org). Stelios ed easyGroup hanno ormai donato più di 100 milioni di euro in beneficenza attraverso la Stelios Philanthropic Foundation.

