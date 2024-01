Il Relocation Strategist – la figura emergente del settore immobiliare italiano

Milano, 02/01/2024 – La crescente richiesta di immobili in affitto ha creato un significativo divario tra l'offerta disponibile sul mercato e la domanda sempre più crescente. Questo gap rappresenta una sfida considerevole per coloro che si stanno trasferendo nelle città, complicando notevolmente la ricerca di una nuova dimora.

Gli affitti in Italia in crescita, +13,1% - Il terzo trimestre del 2023 ha chiuso con un incremento del 1,1% nei prezzi degli affitti, portandoli a una media di 13,5 euro/m2. Questo aumento trimestrale è un segno tangibile della crescente domanda di alloggi in Italia. [1]

Il panorama immobiliare sta vivendo una radicale trasformazione, con un netto spostamento verso la richiesta di appartamenti in affitto, che sta rapidamente superando la domanda per quelli in vendita. Tuttavia, la sfida principale per chi cerca una nuova dimora è rappresentata dalla fugacità degli annunci, che scompaiono nel giro di poche ore dagli elenchi delle agenzie o dei siti dedicati, le molteplici proposte di locazione rifiutate, la difficoltà a fissare visite agli immobili, soprattutto quelli a prezzi accessibili. Questo fenomeno crea una frustrazione diffusa tra coloro che, per motivi professionali o di studio, devono trasferirsi da una città all'altra, trasformando la gioia di una nuova assunzione o dell’apertura di un nuovo anno accademico in una ricerca angosciante e spesso infruttuosa di una casa in affitto.

Acquisto o Affitto: Una Scelta Cruciale

La tendenza verso l'affitto, già consolidata nel Nord Europa, sta guadagnando terreno anche in Italia. Professionisti, manager e le nuove generazioni, stanno sempre più optando per l'affitto per scelta, un fenomeno già ampiamente diffuso tra gli studenti. Questo cambio di prospettiva sta determinando un aumento dei prezzi anche nel Sud, segnando una svolta nelle dinamiche del mercato immobiliare.

La crescente richiesta di locazioni e l'offerta insufficiente hanno spinto gli operatori del settore a cercare soluzioni innovative. In questo contesto complesso, il "Relocation Strategist" (https://www.prontoinquilino.it/diventa-strategist) si fa avanti come figura chiave. Antonio Marsella, CEO di Pronto Inquilino, sottolinea l'importanza di questa figura nel supportare chi si trova in trasferimento, offrendo assistenza dalla ricerca dell'immobile fino a tutto il periodo post-contrattuale.

Dichiara Antonio Marsella: “Pronto Inquilino è tra i pionieri nell'introdurre il concetto di "Relocation Strategist" nel nostro Paese. A partire da gennaio 2024 infatti, il servizio

sarà disponibile in modalità "Franchising" su tutto il territorio nazionale, offrendo consulenze da parte di professionisti accuratamente selezionati e formati”.

Il Ruolo del "Relocation Strategist"

I benefici offerti da questa figura professionale sono molteplici: dalla selezione degli immobili in base alle esigenze del cliente alla produzione della documentazione necessaria, dalla verifica della modulistica preliminare al supporto tecnico per il contratto di locazione. Dalla traduzione di testi relativi alla documentazione da presentare in fase contrattuale, alla interpretazione delle leggi in materia, anche per i clienti stranieri. Il Relocation Strategist inoltre è quella figura che si posiziona perfettamente come partner per tutto il settore immobiliare, giocando un ruolo importante tra agenzie, proprietari e inquilini. Se prima questi servizi di Relocation mirati erano dedicati in particolar modo alla clientela di fascia alta, Pronto Inquilino li ha resi accessibili a tutti.

Pronto inquilino è un modello di business innovativo in quanto allo stato attuale, in Italia, dopo un’attenta ricerca non ci risultano evidenze sulla presenza di organizzazioni che promuovano questo tipo di servizi in maniera sinergica ed in rete.

L’introduzione della figura del Relocation Strategist in Italia ha aperto le porte a nuove opportunità di carriera in un mercato sempre più esigente. Il team di Pronto Inquilino ha sviluppato un approccio al mondo dei servizi immobiliari che affiancano l’inquilino in tutto il percorso ponendosi come figura di raccordo con gli altri soggetti coinvolti nelle locazioni ovvero, i locatori e le agenzie immobiliari.

Prontoinquilino (www.prontoinquilino.it) - dall'esperienza dei suoi fondatori nel settore delle locazioni, Pronto Inquilino opera con successo in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, con prossime aperture anche nel Lazio. Oltre alla fase di locazione, offre servizi collaterali come assistenza post-contrattuale, gestione di volture di utenze domestiche e adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate, oltre alla traduzione in diverse lingue, per clienti provenienti da altre nazioni, di tutta la documentazione necessaria per la stipula di un contratto con relativa normativa.

Questo nuovo approccio al mercato immobiliare sta cambiando radicalmente il modo in cui le persone affrontano il processo di ricerca e locazione di un immobile, offrendo un supporto completo e continuativo. Il "Relocation Strategist" si afferma come la risposta alle sfide attuali del settore immobiliare italiano.

