Elezioni Europee. Pro Vita Famiglia: 55 candidati firmano Manifesto di impegni. Ecco i nomi

Sono 55 i candidati alle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno che hanno sottoscritto il Manifesto di impegni valoriali promosso da Pro Vita & Famiglia Onlus nell'ambito della campagna “Se l’Europa cambia valori, tu cambia l’Europa”. Il nostro obiettivo - dichiara l'associazione - era indicare agli elettori i nomi dei candidati che avrebbero avuto il coraggio di mettere la faccia sui valori fondanti della civiltà europea, oggi attaccati da politiche woke, pro-gender e abortiste. In queste settimane di campagna elettorale oltre 40.000 utenti hanno visitato il portale online cambiaeuropa.it, dove abbiamo inserito i candidati firmatari divisi per circoscrizione e partito, e questo dato segna il pieno successo della campagna.

Il Manifesto di impegno promosso da Pro Vita & Famiglia impegna i candidati firmatari, se eletti, a svolgere le loro funzioni di eurodeputati in accordo coi valori dell'associazione su sei fronti: Difesa della vita umana e contrasto all’introduzione dell’aborto come “valore comune” nell’UE; sostegno economico e sociale alla famiglia e alla vita nascente; contrasto all’utero in affitto; promozione della libertà educativa dei genitori e opposizione all’ideologia gender a all’agenda Lgbtqia+, in particolare nelle scuole; difesa dei risparmi delle famiglie dalle politiche radicali “green”; contrasto all’iper-sessualizzazione e all’iper-digitalizzazione dei minori.

Adesso la palla passa ai cittadini, che invitiamo ad andare a votare scegliendo tra i candidati firmatari del Manifesto. L’astensione sarebbe una implicita approvazione dello status quo, drasticamente sfavorevole ai nostri valori, e un regalo alle forze politiche relativiste e progressiste che, soprattutto negli ultimi cinque anni di legislatura, hanno portato l’Europa alla deriva sui temi etici.

Ecco i nomi dei candidati che hanno sottoscritto il Manifesto di Pro Vita & Famiglia Onlus, inseriti sulla piattaforma online cambiaeuropa.it suddivisi per Circoscrizione e partito di appartenenza:

Circoscrizione Nord-Ovest

(Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte)

Fratelli d’Italia: Paolo Inselvini, Federica Picchi, Carlo Fidanza, Vincenzo Sofo, Mariateresa Vivaldini, Mario Mantovani, Pietro Fiocchi.

Lega: Roberto Vannacci, Giovanni Malanchini, Alessandro Fermi, Isabella Tovaglieri, Oscar Landini.

Forza Italia-Noi Moderati: Laura D’Incalci, Massimiliano Salini.

Libertà: Désirée Merlini, Cristina Zaccanti.

Circoscrizione Nord-Est

(Emilia-Romagna, Fiuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto)

Fratelli d’Italia: Piergiacomo Sibiano detto Piga, Maddalena Morgante, Sergio Antonio Berlato, Stefano Cavedagna, Daniele Polato, Antonella Argenti, Elena Donazzan.

Lega: Alessandra Basso, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Stefano Bargi.

Forza Italia-Noi Moderati: Rosaria Tassinari, Francesco Coppi, Antonio Platis.

Libertà: Ugo Rossi, Mirko De Carli, Vito Comencini.

Circoscrizione Centro

(Lazio, Marche, Toscana, Umbria)

Fratelli d’Italia: Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Stefano Tozzi, Maria Veronica Rossi, Manuel Vescovi, Francesco Torselli, Marco Squarta, Francesco Carducci Artenisio, Civita Di Russo.

Lega: Susanna Ceccardi, Valeria Alessandrini, Claudio Borghi Aquilini, Roberto Vannacci, Anna Menghi.

Forza Italia-Noi Moderati: Francesca Peppucci.

Libertà: Maria Verita Boddi.

Circoscrizione Sud

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia)

Fratelli d’Italia: Denis Domenico Nesci, Michele Picaro.

Lega: Roberto Vannacci.

Forza Italia-Noi Moderati: Alessandro Sacchi.

Libertà: Nicola Di Matteo.

Circoscrizione Isole

(Sardegna, Sicilia)

Fratelli d’Italia: Alessia Scorso, Massimiliano Giammusso.

Lega: Annalisa Tardino, Roberto Vannacci.

Libertà: Barbara Figus.

