Elysium nasce come orologeria di lusso. Società in forte espansione inaugura la sua nuova boutique nel cuore di Milano

Milano, 21 Febbraio 2024. Boutique raffinata e specializzata in commercio di orologi di lusso e preziosi, amplia la sua gamma includendo una novità, i diamanti Ecologici ed Etici, una nuova tendenza mondiale da qualche tempo è sbarcata anche in Italia.

Elysium lancia il proprio brand (abbreviato) EYM, proponendosi con questa avanguardia.

L’idea del diamante Ecologico ed Etico nasce dalla volontà di unire il lusso ad un impatto ambientale nullo, unito al fatto di non sfruttare nessun essere umano nella sua creazione.

L’insieme di questi due fattori è la sfida vincente di EYM. Tutti i diamanti EYM sono certificati da IGI, Ente Internazionale di Certificazione delle Pietre Preziose.

La passione comune dei soci fondatori di Elysium, li ha portati a commercializzare i marchi più blasonati dell’alta orologeria, da Rolex, a Audemars Piguet, da Cartier, a Patek Philippe.

La mission di questi anni è stata quella di portare la rivendita di orologi ad un livello superiore; per questo motivo è nata la boutique di via Pergolesi 1 a Milano, un luogo dove l’appassionato può immergersi totalmente in una esperienza unica e di lusso totale.

La prova della continua espansione di Elysium è l’imminente apertura di uno store nella perla dell’arcipelago delle Baleari “Ibiza”, dove sarà l’unica realtà attualmente presente.

