Enfinity Global ottiene un finanziamento da €316 milioni per progetti solari da 276 MW in Italia

MILANO, 4 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato l'ottenimento di un finanziamento da €316 milioni per la costruzione di otto impianti solari su scala industriale in Italia. Con una capacità complessiva di 276 MW, i progetti sono strategicamente distribuiti nelle regioni Emilia Romagna, Basilicata e Lazio. Si stima che gli impianti solari saranno pienamente operativi entro la fine del 2026.

Il finanziamento è stato strutturato tramite un club deal, con ING, Rabobank e BNP Paribas che hanno agito in qualità di mandatari principali, finanziatori, controparti per gli strumenti di copertura del rischio e coordinatori della struttura del finanziamento green. L'accordo di finanziamento prevede €214 milioni di debito "senior non recourse", oltre a €101 milioni di finanziamento dell'IVA delle linee di credito per PPA, moduli fotovoltaici e obblighi di smantellamento.

L'energia generata da questo nuovo portafoglio è stimata in circa 403 GWh all'anno, con una riduzione prevista di 109.000 tonnellate di emissioni di CO₂e ogni anno, equivalenti al consumo annuo di elettricità di circa 150.000 famiglie italiane.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Rabobank, BNP Paribas e ING per continuare ad accelerare la transizione energetica in Italia" - ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "Questo traguardo conferma ulteriormente la nostra visione a lungo termine e il nostro impegno nella costruzione di una piattaforma energetica sostenibile che consenta ai nostri clienti di accedere a energia competitiva per sostenere la loro crescita, mentre promuoviamo investimenti in Italia e creiamo nuovi posti di lavoro."

"Questo è il nostro più grande finanziamento di progetto fino ad oggi in Italia, rafforzando la nostra leadership nel mercato ed espandendo la nostra presenza in regioni con alta domanda energetica" - ha commentato Julio Fournier Fisas, Enfinity Global General Manager for Europe. "Questo accordo supporta la nostra strategia di avvicinare la produzione energetica ai centri di consumo, permettendoci di servire meglio le crescenti esigenze energetiche dei clienti aziendali e industriali in base alla loro posizione geografica."

Con questo finanziamento, Enfinity Global ha raccolto un totale di €1,3 miliardi in Italia negli ultimi due anni, mentre avanza con il suo portafoglio di progetti solari fotovoltaici e di accumulo da 8 GW nel Paese, inclusi 564 MW attualmente in costruzione nel Lazio e in Emilia-Romagna. Enfinity è attualmente leader nel mercato italiano dei PPA solari, avendo firmato accordi a lungo termine per 805 MW con clienti industriali, aziendali e utility.

"BNPP Energy and Infrastructure è orgogliosa di chiudere la nostra prima operazione di project finance con Enfinity, segnando l'inizio di una solide partnership nel settore delle energie rinnovabili. Questo finanziamento rappresenta un passo importante per la realizzazione di un ampio portafoglio solare in Italia, rafforzando il nostro impegno nell'accelerare la transizione energetica in uno dei mercati più dinamici d'Europa. Non vediamo l'ora di collaborare nuovamente con Enfinity per supportare la loro significativa strategia di crescita a livello globale" - ha dichiarato Thomas Beaumont, Head of Energy Origination EMEA di BNP Paribas.

"ING è orgogliosa di essere stata nuovamente scelta da Enfinity Global per supportare questo importante finanziamento in Italia. Questo è il terzo mandato consecutivo di ING in Italia con Enfinity Global, dimostrando la nostra ambizione condivisa di far crescere le energie rinnovabili e le eccellenti capacità locali nel mercato. ING rimane impegnata a far crescere il proprio impegno nel finanziamento delle rinnovabili a livello globale fino a €7,5 miliardi all'anno entro il 2025 e siamo entusiasti di continuare il percorso con Enfinity Global in Italia e altrove" - ha commentato Diederik van den Berg, Managing Director, Global Lead Renewables & Power.

"Rabobank Project Finance si congratula con Enfinity Global e i nostri co-finanziatori BNP Paribas e ING per aver finalizzato con successo un altro accordo per il finanziamento di un portafoglio di impianti solari fotovoltaici in Italia. Dopo i due accordi chiusi lo scorso anno, questo è il nostro terzo finanziamento di un portafoglio italiano con Enfinity Global. Rabobank è entusiasta di lavorare con un operatore globale di comprovata esperienza nel settore delle rinnovabili e la nostra cooperazione è stata costruttiva, efficiente e professionale. Questo progetto rafforza ulteriormente l'ambizione di Rabobank di essere un attore leader nel settore delle energie rinnovabili a livello globale e rafforza la nostra presenza in Italia. Non vediamo l'ora di supportare la strategia di crescita di Enfinity Global man mano che continuerà a sviluppare il suo portafoglio di asset rinnovabili," ha dichiarato Marc Schmitz, Head of Project Finance Europe and Asia di Rabobank.

L'operazione è stata supportata da un team di consulenti, tra cui Bondholders come Facility Agent e Documentary and Security Agent, Gianni & Origoni come consulente legale dei finanziatori, Bird & Bird come consulente legale del mutuatario, Astris Finance come consulente finanziario, Vector Renewables come consulente tecnico, PricewaterhouseCoopers come consulente revisore e MAG Consulting Srl come consulente assicurativo.

Enfinity Global Inc., insieme alle sue controllate, è una società statunitense leader nel settore dell'energia rinnovabile e dei servizi per la sostenibilità, fondata nel 2019. L'azienda gestisce un portafoglio di 36 GW di progetti di energia rinnovabile e accumulo, inclusi asset operativi, in costruzione e in fase di sviluppo, con ulteriori 37 GW in fase di negoziazione negli Stati Uniti. Con uffici negli Stati Uniti, Europa, Giappone e India, Enfinity mira a contribuire a un'economia a basse emissioni di carbonio. Il team dirigenziale di Enfinity vanta una delle esperienze più consolidate a livello internazionale, con oltre 41 miliardi di dollari di finanziamenti strutturati e oltre 26 GW di impianti solari ed eolici sviluppati o acquisiti.

