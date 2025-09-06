circle x black
Cerca nel sito
 

Alaska, morto ricercatore italiano Riccardo Pozzobon: "Travolto dall'acqua mentre riempiva la borraccia"

Bernini: "Tragedia che scuote comunità scientifica"

Il ricercatore italiano Riccardo Pozzobon morto in Alaska
Il ricercatore italiano Riccardo Pozzobon morto in Alaska
06 settembre 2025 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia in Alaska dove un ricercatore italiano, Riccardo Pozzobon, è morto nel corso di una missione di ricerca sul ghiacciaio Mendenhall. Il 40enne, secondo quanto riferito dalla Società Geologica Italiana, sarebbe stato travolto dall'acqua di fusione mentre riempiva la sua borraccia.

Pozzobon era in Alaska "per esplorare i segreti nascosti nelle profondità ghiacciate di corpi celesti lontani come Europa o Encelado, studiando i ghiacciai", come si legge sul sito del Dipartimento di Geoscienze. Il 2 settembre è stato inghiottito da un corso d’acqua di fusione glaciale. Le ricerche sono proseguite per alcuni giorni ma senza successo.

"La notizia che arriva dall’Alaska lascia senza parole. Una tragedia che tocca profondamente una famiglia e scuote l’intera comunità scientifica, a Padova e in tutta Italia. Le immagini di Riccardo con il suo sorriso luminoso nei ‘suoi’ luoghi di ricerca sono le immagini di un uomo innamorato del proprio lavoro. Nei suoi occhi c’è quella curiosità inesauribile che muove ogni vero ricercatore. Il mio abbraccio più sincero alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi", ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ricercatore italiano geologo padovano Riccardo Pozzobon Riccardo Pozzobon riccardo pozzobon alaska riccardo pozzobon geologo ricercatore alaska ricercatore padova alaska
Vedi anche
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"
Armani, il presidente del Coni Buonfiglio: “Invidiati in tutto il mondo grazie a lui”
Armani, l'ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: "Era il 6 agosto, lui un amico vero" - Video
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza