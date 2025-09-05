circle x black
Cerca nel sito
 

News to go

'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm

Limitata la punibilità penale di medici e sanitari

05 settembre 2025 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok alla proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, di una riforma sulla disciplina della responsabilità professionale degli operatori sanitari. Rimodulato il sistema formativo e ordinistico delle professioni sanitarie, anche introducendo uno “scudo penale condizionato”, limitando la punibilità penale di medici e sanitari in ipotesi di colpa lieve nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scudo medici rifroma punibilità medici scudo penale cdm sanità news
Vedi anche
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza