'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm

Limitata la punibilità penale di medici e sanitari
Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok alla proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, di una riforma sulla disciplina della responsabilità professionale degli operatori sanitari. Rimodulato il sistema formativo e ordinistico delle professioni sanitarie, anche introducendo uno “scudo penale condizionato”, limitando la punibilità penale di medici e sanitari in ipotesi di colpa lieve nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.