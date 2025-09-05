circle x black
Ue multa Google per 2,95 miliardi per abusi su pubblicità on line

La multinazionale californiana, secondo l'esecutivo Ue, avrebbe violato le norme antitrust europee distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie

Sede di Google - Fotogramma /Ipa
05 settembre 2025 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro. La multinazionale californiana, secondo l'esecutivo Ue, avrebbe violato le norme antitrust europee distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie (adtech). Secondo la Commissione, Google avrebbe favorito i propri servizi tecnologici per posizionare la pubblicità online, a scapito dei fornitori concorrenti, degli inserzionisti e degli editori online.

La Commissione ha quindi ordinato a Google di porre fine a queste pratiche e di attuare misure per rimediare ai suoi "conflitti di interesse intrinseci" lungo la catena di fornitura dell'adtech. Google ha 60 giorni di tempo per informare la Commissione su come intende procedere.

