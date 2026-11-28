Al centro dell'incontro all'assemblea Anci la riforma del Tuel, la sussidiarietà e il dialogo con Governo e Regioni

Verona, 26 nov. – Rafforzare il ruolo dei Consigli delle autonomie locali, fare rete tra le Regioni e portare le istanze dei Comuni all'attenzione delle istituzioni nazionali. Sono gli obiettivi emersi dall'incontro 'Il Cal: affermazione del ruolo e nascita del coordinamento nazionale per la vera autonomia dei Comuni italiani', svoltosi a Verona, nell'ambito della 43ª assemblea annuale dell'Anci, alla presenza di numerosi amministratori locali, rappresentanti istituzionali ed esperti.

L'appuntamento rappresenta una nuova tappa del percorso avviato il 21 ottobre scorso presso il Consiglio regionale del Lazio, dove è stato ricostituito il Coordinamento nazionale dei Consigli delle autonomie locali, guidato da Luisa Piacentini, presidente del Cal Lazio.

"Il nostro intento era quello di portare qui il Coordinamento nazionale per dare autorevolezza a un organo che per troppo tempo è rimasto confinato all'interno della propria Regione", ha dichiarato Piacentini a conclusione dei lavori. "Abbiamo deciso di fare rete, abbiamo deciso di incontrarci, di costruire insieme un tavolo di lavoro che possa portare le istanze dei territori. Perché il ruolo del Cal, sancito dalla Costituzione, è proprio questo: essere un organo di concertazione tra Regioni e Comuni".

Tra le priorità del Coordinamento nazionale la riforma del Testo unico degli enti locali (Tuel), la valorizzazione del principio di sussidiarietà, la sostenibilità finanziaria delle amministrazioni comunali e il sostegno ai piccoli Comuni e alle aree interne.

"Attendiamo da vent'anni una riforma del Tuel che sappia rispondere alle esigenze delle nostre amministrazioni. Gli articoli 4 e 5 sono fondamentali per quanto riguarda il concetto di sussidiarietà, un principio che deve tornare a essere centrale nell'organizzazione istituzionale e nel rapporto tra i diversi livelli di governo", ha sottolineato Piacentini, richiamando anche il valore della persona e delle comunità locali espresso nell'enciclica 'Quadragesimo anno' di Papa Pio XI del 1931.

La presidente ha quindi annunciato un percorso di incontri sul territorio nazionale. "Attraverso il Coordinamento nazionale, che sarà itinerante in tutte le Regioni d'Italia, accoglieremo, ascolteremo i territori e soprattutto porteremo alta la voce dei sindaci".

Tra gli obiettivi anche l'avvio di un confronto con il Governo e la Conferenza Stato-Regioni. "Sarà nostra cura iniziare un percorso anche con la Conferenza Stato-Regioni, per dare voce e autonomia al Coordinamento nazionale dei Consigli delle autonomie locali", ha concluso Piacentini.

All'incontro, moderato da Enrico Michetti, rettore dell'Uipa, erano previsti gli interventi di Francesco Lai, vicepresidente del Coordinamento nazionale Cal e sindaco di Loiri Porto San Paolo; Marco Orlando, direttore generale di Anci Piemonte; Alessandro Fabbro, segretario generale di Anci Friuli Venezia Giulia; Santo Fabiano, esperto di management pubblico; Concetta Orlando, segretario generale del Com. di Pisa; Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria; Alessandro Palombi, sindaco di Palombara Sabina e deputato; e Wanda Chappell, sindaca di Verrayes.

Il Coordinamento nazionale dei Cal punta ora a consolidare la rete tra gli organismi regionali e a promuovere un'interlocuzione permanente con le istituzioni nazionali per rafforzare l'autonomia dei Comuni e la rappresentanza dei territori.

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