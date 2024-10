Europa League – Lazio favorita, e imbattuta, contro il Nizza. Roma, vincente a 1,75 su Sisal.it, cerca i tre punti con l’Elfsborg

Roma, 02 ottobre 2024 – Seconda giornata di Europa League con la Lazio che punta a bissare il successo della scorsa settimana contro la Dinamo Kiev. I ragazzi di Baroni vogliono sfruttare il fortino Olimpico, dove sono imbattuti dall’11 marzo, per centrare la terza vittoria, in altrettante sfide, contro il Nizza. Tutti i numeri pendono dalla parte biancazzurra, normale quindi che la Lazio, per gli esperti Sisal, sia favoritissima a 1,80 contro il 4,50 dei francesi mentre il pareggio si gioca a 3,40. Entrambe le formazioni fanno della fase offensiva un marchio di fabbrica e la Combo Goal + Over 2,5, a 2,25, è nelle corde del match. In questa ottica un Ribaltone, a 7,75, non è da escludere come accaduto 7 anni fa ma in terra francese. Allora la Lazio si impose per 3-1: lo stesso risultato esatto giovedì sera è dato a 16 per i padroni di casa mentre pagherebbe 45 volte la posta per il Nizza. Sia Baroni che Haise potrebbero optare per qualche cambiamento dal primo minuto per trovare aiuto, in caso di necessità, dalla propria rosa tanto che un gol dalla panchina è in quota a 2,50. Boulaye Dia, a segno a 3,00, vuole continuare nel suo momento magico ma il Taty Castellanos, a 2,25, cerca la prima gioia europea. Nizza che ha nell’ex Sassuolo Jeremie Boga, gol o assist a 3,90, l’uomo più pericoloso.

Trasferta svedese, e campo sintetico, per la Roma in cerca della prima vittoria stagionale in Europa League dopo il pareggio, nella gara d’esordio, con l’Athletic Bilbao. I giallorossi sono ospiti dell’Elfsborg e, per gli esperti Sisal, vedono i tre punti a 1,75 rispetto al 4,25 degli svedesi mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Svilar, protagonista con il Venezia in campionato, cerca un clean sheet, impresa offerta a 2,80, mentre la Roma che segna l’ultimo gol della gara si gioca a 1,57. Occhio agli interventi troppo energici perché potrebbero provocare un’espulsione, a 3,50, o un calcio di rigore, dato a 2,75: entrambe le situazioni potrebbero indirizzare la gara in un senso o in un altro. Arthem Dovbyk, primo marcatore a 4,40, vuole stappare nuovamente la partita come fatto contro l’Athletic Bilbao ma Niccolò Pisilli, gol o assist a 3,15, sogna di allungare il suo momento magico. Potrebbe trovare anche la prima gioia con la maglia giallorossa Matias Soulé, nel tabellino dei marcatori a 4,00. Elfsborg che punta deciso sulla coppia formata da Emil Holten, a segno a 3,75, e Michael Baidoo, 10 reti e 4 assist finora in stagione, in gol a 4,00.

