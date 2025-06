Europei U21 – Sono in 4 a giocarsi la vittoria finale: Spagna, Germania, Francia e Inghilterra tutte a 5,00 su Sisal.it. L’Italia outsider a 9,00

Roma, 18 giugno 2025 – Gli Europei Under 21 entrano sempre più nel vivo, i quarti di finale sono alle porte e, tra le squadre in corsa per la vittoria finale, sono rimaste le solite note. Per gli esperti di Sisal, sono in quattro a contendersi il titolo di campione d’Europa: la Spagna, la Germania, la Francia e l’Inghilterra campione in carica, tutte appaiate a quota 5,00. Subito dietro il quartetto delle favorite c’è l’Italia di Carmine Nunziata che, dopo la delusione del 2023, quando gli Azzurrini non riuscirono nemmeno a superare il girone, si presenta ai quarti dopo il secondo posto nel gruppo e proverà ad arrivare il più avanti possibile.

Gli Azzurrini attendono di conoscere chi sarà la prossima avversaria tra Germania e Inghilterra, due tra le favoritissime, ecco perché la strada si fa in salita. Insieme alla Spagna, l’Italia è la Nazionale ad aver vinto più volte l’Europeo di categoria, un record che sembra non bastare in questa edizione, visto che il successo finale degli italiani è dato a 9,00. A giocare il ruolo da outsider, anche il Portogallo, che ha chiuso la fase a girone al primo posto superando la Francia, la nazionale verdeoro è appaiata con l’Italia a quota 9,00. Olanda e Danimarca sono più lontane, entrambe a 16,00, chiude l’Ucraina, il cui successo agli Europei è il meno probabile, a 33,00.

