Dice che bisogna scongiurare l'ipotesi che l'Iran possa diventare una potenza nucleare, rappresentando così una minaccia non solo per Israele ma per l'intero Occidente; boccia l'idea - lanciata da Donald Trump - di affidare a Vladimir Putin un ruolo di mediatore nella crisi tra Israele e Iran; e sui dazi mostra un cauto ottimismo, sbilanciandosi sul fatto che una "soluzione si troverà". Sotto una pioggerellina, Giorgia Meloni traccia un bilancio con la stampa del G7 in terra canadese, appena conclusosi nella cornice del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, tra le montagne dell'Alberta.

Iran e Israele

La premier rivendica una forte convergenza tra i leader su dossier cruciali, a partire dalla questione iraniana, oggetto della dichiarazione congiunta finale firmata anche dal presidente americano Trump, nonostante le perplessità iniziali. Meloni ribadisce la ferma contrarietà all'ipotesi che Teheran si doti dell'arma atomica: "Un Iran potenza nucleare non sarebbe una minaccia solo per Israele, ma per tutti noi". Pur riconoscendo il diritto di Israele a difendersi, insiste sulla necessità di una soluzione negoziata. Sulle parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo cui Israele "sta facendo il lavoro sporco per tutti", Meloni invita a leggerle come espressione di una consapevolezza condivisa: "Sappiamo che oggi c'è una minaccia, e bisogna lavorare per disinnescarla".

Quanto alla proposta - targata Trump - di affidare a Putin un ruolo di mediazione nel conflitto israelo-iraniano, che aveva creato scompiglio alla vigilia del vertice, la premier esclude qualunque apertura da parte del G7: "Affidare a una nazione in guerra la mediazione su un'altra guerra non mi sembrerebbe proprio l'opzione migliore". Sul possibile uso delle basi italiane da parte degli Stati Uniti in caso di conflitto armato con l'Iran, Meloni è prudente: "Non è una decisione che si prende così. Valuteremo, se e quando sarà il caso".

Gaza

Nel corso dei lavori del summit, la presidente del Consiglio si è fatta promotrice di un'iniziativa per il cessate il fuoco a Gaza, ottenendo il consenso dei partner Ue: "Credo che questa sia il momento giusto per ottenere un cessate il fuoco. È un obiettivo sul quale ho lavorato molto in questi giorni", ha dichiarato, sottolineando la necessità di coinvolgere maggiormente i Paesi arabi, in particolare quelli del Golfo, nella gestione della crisi.

Ucraina

Sulla guerra in Ucraina, Meloni rinnova il pieno sostegno a Kiev e al presidente Volodymyr Zelensky, condannando i "brutali" attacchi russi: "Ogni volta che si cerca un passo avanti, la Russia risponde colpendo i civili". E aggiunge: "C'è un'ampia disponibilità da parte ucraina per una trattativa, ma zero da parte della Russia". Per questo, sottolinea, è necessario "esercitare pressione su Mosca con le sanzioni" e, al tempo stesso, "continuare a sostenere l'Ucraina". La premier smentisce poi le indiscrezioni secondo cui Trump avrebbe posto un veto a una dichiarazione finale sull'Ucraina, precisando che non era in programma.

Dazi Usa

Quanto ai dazi americani sulle merci europee, Meloni si mostra moderatamente fiduciosa: "C'è un negoziato in corso, e il fatto che ci sia stato un colloquio tra Trump e von der Leyen dimostra la volontà di trovare soluzioni". Rivendica inoltre il ruolo dell'Italia nel favorire un clima costruttivo: "Siamo fieri del lavoro fatto per costruire un confronto franco ma sereno". L'obiettivo resta quello di trovare un accordo entro la scadenza del 9 luglio, scongiurando l'ipotesi di un 'no deal'. Infine, Meloni sottolinea il ruolo dell'Italia nella gestione della questione migratoria, affermando che "la ricetta italiana viene presa a paradigma anche da altre grandi nazioni". Una delle sette dichiarazioni del vertice è infatti incentrata sul contrasto ai trafficanti di esseri umani, secondo il principio del "follow the money", su proposta italiana.

Il punto stampa finale diventa anche l'occasione per provare a risolvere un piccolo giallo. Hanno fatto il giro del web le immagini in cui la premier strabuzza gli occhi dopo che Macron le sussurra qualcosa al tavolo del G7. Un siparietto che non è passato inosservato, su cui Meloni viene 'interrogata' dai cronisti. Alla domanda su cosa le abbia detto il presidente francese per provocare quella reazione, risponde con una battuta, congedandosi così dai giornalisti: "So che non ci crederete, vi giuro che non me lo ricordo". (dall'inviato Antonio Atte)