Europlastics completa la transizione energetica: energia green autoprodotta con il nuovo impianto fotovoltaico EnergRed e una riduzione annua di 300 tonnellate di CO2

9 luglio 2024 - Sono molteplici le rivoluzioni che hanno interessato negli ultimi anni Europlastics, azienda specializzata nello stampaggio a iniezione di materiali termoplastici per il settore automotive. Fondata nel 1999, Europlastics ha inaugurato a metà del 2023 un importante impianto fotovoltaico interamente dedicato all’autoconsumo e sviluppato con EnergRed, società leader nell’installazione di impianti di generazione energetica da fonte rinnovabile.

Dotato di una potenza di 486 kWp, il nuovo impianto fotovoltaico supporta la strategia di sostenibilità di Europlastics volta alla riduzione dei propri consumi ed alla compensazione delle proprie emissioni: ben 292 tonnellate di CO2 evitate all’anno, pari a 3.890 alberi piantumati.

“La nostra attenzione verso l’ambiente ha trovato una nuova concretezza con questo progetto di autoproduzione di energia” commenta Antonio Dodaro, CEO di Europlastics. “Abbiamo subito accolto con molto entusiasmo l’innovativa proposta di EnergRed: l’impianto è stato, infatti, finanziato interamente dalla società fornitrice e verrà ripagato sulla base della produzione energetica autoconsumata. Questa nuova modalità di investimento, senza onerose immobilizzazioni finanziarie inziali, ci consentirà una significativa compensazione delle emissioni di CO2, ma anche una importante riduzione dei costi energetici. Fondi che destineremo all’innovazione ed allo sviluppo di prodotti e processi sempre più sostenibili.”

“Siamo entusiasti di supportare, nel suo percorso di transizione energetica, un’azienda così aperta e consapevole del valore della sostenibilità nello svolgere la propria attività” aggiunge Moreno Scarchini, CEO di EnergRed. “La sintonia con il management è stata sin da subito immediata, con una visione comune per un futuro sempre più sostenibile. Vorremo che, sull’esempio di Europlastics, tante altre aziende italiane iniziassero ad aprire gli occhi sull’importanza strategica di dotarsi della capacità di produrre in casa l’energia elettrica di cui necessitano per la propria attività”.

Grazie ad una consolidata esperienza ed all'adozione delle più moderne tecnologie produttive, Europlastics si è distinta negli anni per la sua offerta di un servizio completo ai propri clienti: dalla fase di progettazione all'industrializzazione vera e propria del prodotto finito.

