Fabrizio Stella: “L’immobiliare di lusso in Italia non conosce crisi grazie agli investitori internazionali”

L’Italia è anche una delle destinazioni preferite per l’acquisto di immobili di lusso. Stando alle rilevazioni di Prospettocasa, un marchio attivo da oltre 25 anni e specializzato in immobili di pregio, negli ultimi anni il mercato immobiliare di fascia alta ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 7% nei prezzi medi delle proprietà tra il 2022 e il 2023.

Milano, 25 luglio 2024 - “Il mercato immobiliare di lusso registra una grande richiesta e una scarsa offerta”. Spiega Fabrizio Stella, fondatore del Network Immobiliare e Professionale ProspettoGroup. “Questo potrebbe essere dunque il momento ideale per chi possiede un immobile di prestigio e sta pensando di venderlo”.

È Milano la città più dinamica per gli investimenti immobiliari

“Il mercato immobiliare di lusso - conferma Fabrizio Stella - soprattutto nelle grandi città come Milano, Firenze e Roma, è in forte espansione, sostenuto da una domanda internazionale sempre crescente”.

Gli acquirenti da tutto il mondo sono attratti non solo dall'eleganza e dal prestigio delle città italiane, ma anche dalla stabilità economica e culturale del paese. Milano è una meta sicura e redditizia per gli investitori, specialmente per coloro che cercano proprietà in aree centrali e di alto livello.

Le tendenze attuali indicano una forte preferenza per abitazioni di lusso dotate di tutti i comfort moderni e situate in quartieri storici. Milano è destinata a mantenere il suo status di mercato immobiliare di lusso tra i più dinamici d'Europa. La combinazione di una robusta domanda e una limitata offerta di proprietà di alta qualità suggerisce che il mercato continuerà a prosperare nei prossimi anni.

Investire in un immobile di lusso a Milano oggi significa garantire una posizione privilegiata in uno dei mercati più esclusivi e promettenti del continente.

Le società estere alla ricerca di proprietà esclusive

Il mercato immobiliare di lusso è un'arena privilegiata per investitori internazionali, spesso rappresentati da società estere alla ricerca di proprietà esclusive e di opportunità di investimento nel cuore pulsante dell’Europa. Queste entità mirano non solo ad acquisire residenze di prestigio, ma anche a investire in società o quote societarie per diversificare i loro portafogli e stabilire una presenza strategica in città.

Prospettocasa: punto di riferimento per le intermediazioni internazionali

In questo contesto, Prospettocasa - con la sua sezione specifica, Prospettoaziende - si distingue come una delle poche agenzie di intermediazione abilitate a facilitare transazioni complesse di questo genere. La reputazione di Prospettocasa Immobili di Pregio e Prospettoaziende nel mercato è consolidata dalla sua competenza nel trattare con acquirenti internazionali di alto profilo, garantendo ai venditori un accesso privilegiato a una clientela globale.

Dotata di una rete internazionale e di un team di esperti, il network è in grado di guidare i venditori attraverso ogni fase del processo di vendita, dalla valutazione della proprietà alla gestione delle trattative e alla chiusura dell'affare in conformità con le normative legali e fiscali. Collaborare con Prospettocasa e Prospettoaziende non solo offre massima visibilità sul mercato, ma anche un servizio personalizzato che si adatta alle esigenze specifiche dei venditori di immobili di lusso.

L'agenzia non solo promuove le proprietà attraverso canali premium e strategie di marketing mirate, ma facilita anche la negoziazione con acquirenti internazionali che apprezzano la qualità e il valore delle proprietà offerte. L'esperienza pluriennale di Prospettocasa nel settore, unita alla sua reputazione di integrità e professionalità, la rende un partner ideale per chiunque cerchi di massimizzare il rendimento degli investimenti immobiliari di lusso a Milano.

Grazie alla sua conoscenza approfondita del mercato locale e internazionale, Prospettocasa si pone come un punto di riferimento per i venditori che desiderano ottenere risultati eccellenti in un contesto competitivo e dinamico come quello del lusso milanese.

Fabrizio Stella è titolare e fondatore del Network Immobiliare e Professionale ProspettoGroup, ed è contributor per NT+ Condomini, l'approfondimento de Il Sole 24 Ore dedicato al Real Estate. Laureato in giurisprudenza con una tesi in diritto fallimentare, è abilitato alla professione di agente immobiliare dal 2000 e riconosciuto come perito ed esperto immobiliare.

È uno dei pochi intermediari abilitati alla vendita di società e di quote societarie.

Ha guidato numerosi progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare e ha svolto un ruolo cruciale nell'intermediazione diretta nella vendita di aziende e società.

Prospettocasa è tra le poche agenzie italiane abilitate alla cessione di società e quote societarie.

