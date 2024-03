Fattoretto Agency è tra le aziende che crescono di più in Europa, classifica FT 1000 (Financial Times): il successo della SEO data driven

Milano, 4 marzo 2024. Fattoretto Agency, l’agenzia di riferimento nella SEO data driven in Italia, si posiziona tra le stelle dell’eccellenza in Europa, conquistando il prestigioso 725° posto nella classifica FT 1000del Financial Times, che seleziona le aziende che hanno registrato la maggiore crescita nel Vecchio Continente. Il risultato testimonia l’impegno e la visione strategica dell'agenzia, giungendo dopo il premio Leader della Crescita 2024 de Il Sole 24 Ore. È stato infatti registrato un tasso di crescita assoluto del 223% in termini di fatturato nel periodo 2019-2022: da 564.000 a oltre 1,8 milioni di euro.

"Siamo estremamente onorati di entrare nella classifica FT 1000", afferma Massimo Fattoretto, CEO e fondatore di Fattoretto Agency. "Questo riconoscimento è una testimonianza della nostra costante dedizione all’innovazione e all'eccellenza nel campo della SEO. La nostra preparazione, i software proprietari e l’approccio data driven sono ciò che ci differenzia, permettendoci di prendere decisioni basate su dati concreti per potenziare la presenza online dei nostri clienti".

Con una strategia che va oltre la SEO tradizionale, l'agenzia ha infatti sviluppato FattoBoost, uno strumento proprietario che integra i dati di Google Search Console con quelli di piattaforme leader come Semrush e DataforSEO. Ciò permette di basare le decisioni di business su analisi dati complete, trasformando gli specialisti SEO in veri e propri consulenti aziendali.

I clienti di Fattoretto Agency spaziano dall'e-commerce alla finanza, dimostrando l'universalità e l'efficacia del metodo di lavoro. Tra questi figurano nomi noti come Replay, Gruppo AEFFE, Matilde Vicenzi, Eurospin, LAGO e Banca Mediolanum.

La classifica FT 1000, giunta alla sua ottava edizione, è redatta dal Financial Times in collaborazione con la società di ricerca tedesca Statista e mette in luce le imprese che hanno registrato la maggiore crescita annua nel periodo 2019-2022. Quest'anno, era necessario un tasso di crescita medio annuo minimo del 36,3% per essere inclusi. La presenza in questa lista di Fattoretto Agency è un indicatore di eccellenza e di una strategia aziendale vincente, specialmente in un contesto economico difficile, segnato da inflazione elevata, crisi energetica e le conseguenze della pandemia da Covid-19.

La resilienza e la capacità di innovazione dimostrate da Fattoretto Agency riflettono le qualità che hanno permesso a certe eccellenze europee di prosperare in tempi incerti. L'impresa si distingue in un panorama in cui il finanziamento e il sostegno economico sono diventati sempre più difficili da ottenere, dimostrando che con le strategie giuste e un impegno verso l'innovazione, le aziende possono raggiungere risultati notevoli.

L'importanza dell'IT e del software, come sottolineato dalla presenza dominante di queste categorie nella classifica FT 1000, evidenzia ulteriormente il ruolo cruciale che la digitalizzazione e l'analisi dei dati giocano nel successo aziendale moderno. Fattoretto Agency, con il suo approccio basato sui dati e la capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato, incarna perfettamente queste tendenze.

La presenza nella classifica FT 1000, la crescita del fatturato, i clienti di rilievo e il premio Leader della Crescita 2024 consolidano la posizione di Fattoretto Agency come una delle agenzie SEO più innovative e performanti in Europa.