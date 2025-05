Festa del Podere 2025: il 7 giugno a Fiumicino una giornata gratuita tra birra agricola, musica e natura

Fiumicino, 21 maggio 2025 – Il birrificio agricolo Podere 676 apre le porte alla prima edizione della Festa del Podere, un evento gratuito pensato per tutte le età, che si terrà sabato 7 giugno 2025 dalle ore 12:00 fino all’01:00, immerso nel verde della campagna romana. La manifestazione intende promuovere un modello di vita sostenibile e consapevole, unendo tradizione agricola, creatività e socialità.

Un evento che celebra il legame tra terra e comunità

Nato dal desiderio di restituire valore alla connessione con il territorio, il progetto porta la firma dello staff del Podere 676, realtà locale impegnata nella produzione di birra artigianale agricola. La festa vuole essere un punto d’incontro tra natura, cultura rurale e partecipazione, un’alternativa autentica alle classiche sagre.

Il cuore della giornata sarà la birra agricola prodotta in loco, realizzata con orzo coltivato nei campi del podere e ingredienti selezionati. Una filiera corta e controllata che punta su qualità, sostenibilità e gusto autentico. Accanto alle birre, un food corner proporrà piatti ispirati alla cucina tradizionale del Lazio, preparati con ingredienti stagionali e di provenienza locale.

Durante la giornata si snoderà il mercatino EticArte A.P.S., con la partecipazione di artigiani indipendenti del territorio. I visitatori potranno scoprire ceramiche artistiche, oggetti in legno, tessuti naturali, cosmetici biologici e altre creazioni originali, in un percorso tra materiali vivi e idee sostenibili.

Musica e atmosfera tra alberi e tramonti

A dare ritmo alla Festa del Podere saranno i set di DJ Dibba e Luca Frere, due artisti romani capaci di fondere epoche e generi con grande sensibilità musicale. DJ Dibba, classe ’87, è dj, produttore e remixer attivo sulla scena capitolina: i suoi set attraversano funk, soul, hip hop e arrivano fino a sonorità elettroniche contemporanee, con richiami a bass music, jungle, drum & bass, UKG e world music, sempre impreziositi da edit e remix originali. Al suo fianco, Luca Frere, classe ’90, si muove con passione tra le sfumature del rap e dell’hip hop, avendo condiviso la consolle con nomi noti della scena come Cranio Randagio, RuffNote, Wolflow, UnBlasfemo e Prima Fila.

Ai bambini sarà riservata un’intera area verde con giochi educativi, laboratori creativi e attività all’aria aperta, pensati per stimolare la fantasia e il contatto diretto con la natura in un contesto sicuro.

Informazioni pratiche

L’evento si terrà presso il birrificio agricolo Podere 676, in via Antonio Casetti 30, Fiumicino (RM). La location è raggiungibile in circa 20 minuti da Roma, dispone di ampie aree all’aperto e servizi per famiglie.

Ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione tramite la pagina Facebook ufficiale “Festa del Podere – Evento Facebook”.

Aggiornamenti su programma, menù, ospiti e attività per bambini saranno pubblicati sui canali social del Podere 676.

