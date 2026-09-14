Fiabilis Consulting Group accoglie Aurica Capital nel proprio capitale con una partecipazione di minoranza

MADRID, 14 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Fiabilis Consulting Group, società di consulenza specializzata nell'ottimizzazione del costo del lavoro e della previdenza sociale per le imprese, e Aurica Capital, società indipendente di private equity specializzata nell'assistenza alle aziende del segmento middle-market nell'ambito dei loro piani di crescita ed espansione, hanno annunciato l'acquisizione, da parte di Aurica tramite il fondo Aurica Growth IV, di una partecipazione di minoranza nel capitale di Fiabilis.

Aurica Capital è un gestore di private equity indipendente che investe nel capitale di crescita ed è riconosciuto per le sue partnership con gli imprenditori delle principali aziende del segmento middle-market con una visione chiara per lo sviluppo e la crescita internazionali. Con oltre 20 anni di esperienza, la società è specializzata in Private Equity, Search Funds e fund selection, con oltre 600 milioni di euro di attività gestite (assets under management, AUM). Il track record di Aurica nel sostenere finanziariamente imprese differenziate, redditizie e scalabili, unito al suo approccio di partnership con i fondatori, l'ha resa il partner giusto per il prossimo capitolo di Fiabilis.

Fondato a Madrid nel 2009 da Guillaume Vignancour e Arnaud Tardif, Fiabilis è l'unico specialista multi-giurisdizionale nel suo settore in grado di offrire un servizio end-to-end. I fondatori continueranno a guidare il gruppo insieme ad Aurica e al management team. Presente in Spagna, Italia, Belgio, Polonia, Cile, Francia e Germania, Fiabilis impiega circa 140 professionisti e serve oltre 2.200 clienti corporate, monitorando circa 2,5 milioni di dipendenti. Ad oggi ha generato oltre 600 milioni di euro di risparmi per i clienti. Nel 2025 ha registrato revenue di 21,3 milioni di euro, con una costante crescita a due cifre.

Questa partnership accelererà il piano strategico di Fiabilis: rafforzare la propria posizione sui mercati attuali, espandersi in nuove aree geografiche, ampliare la propria gamma di servizi, migliorare il cross-selling, sviluppare e migliorare i casi di utilizzo dei dati basati sull'IA applicati alle risorse umane e completare la crescita organica con acquisizioni selettive.

Guillaume Vignancour e Arnaud Tardif, fondatori di Fiabilis Consulting Group, hanno dichiarato: "L'arrivo di Aurica rappresenta un passo importante nell'evoluzione di Fiabilis. Condividiamo una visione a lungo termine e la stessa ambizione di consolidare il progetto, espandere le nostre capacità e continuare a generare valore per i nostri clienti. L'esperienza di Aurica nell'assistenza alle imprese in crescita e nei processi di build-up sarà fondamentale per questa nuova fase".

Martín Vargas, partner di Aurica Capital, ha aggiunto: "Fiabilis riunisce le caratteristiche chiave che cerchiamo nei nostri investimenti: un modello di business differenziato, redditizio e scalabile, revenue altamente ricorrenti, presenza internazionale e un management team con un solido track record. Il nostro obiettivo è sostenere Guillaume, Arnaud e l'intero team nella costruzione di un gruppo internazionale leader nell'ottimizzazione del costo del lavoro".

A tale proposito, Jorge Sirodey, direttore dell'ufficio di Madrid e avvocato-partner di Norgestión, consulente finanziario di Fiabilis, ha osservato che: "l'operazione riflette la forza del modello di business di Fiabilis e l'attrattiva di un mercato in cui la specializzazione e le capacità di esecuzione multi-giurisdizionale generano un valore distintivo per le grandi imprese clienti. L'ingresso di Aurica porta a bordo un partner con esperienza nell'assistere le aziende in crescita, in linea con le ambizioni di sviluppo di Fiabilis".

Aurica Capital è stata assistita da A&O Shearman, KPMG e L.E.K. Consulting.

Per la parte venditrice, Norgestión ha operato in qualità di banca d'investimento e consulente finanziario, insieme a Mavens e PwC.

Informazioni su Fiabilis

Fiabilis Consulting Group è un gruppo internazionale di consulenza fondato nel 2009, presente in Europa e in America Latina e con oltre 140 dipendenti. Specializzato nell'ottimizzazione del costo del lavoro e della previdenza sociale, ha all'attivo 17 anni di esperienza. Grazie alle sue competenze multidisciplinari, Fiabilis offre risultati misurabili, conformità normativa e semplicità.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fiabiliscg.com

Informazioni su Aurica Capital

Aurica è una società di private equity indipendente, attore leader nel settore, che investe nel segmento del capitale di crescita attraverso partnership con gli imprenditori delle principali aziende del segmento middle-market con una visione chiara per lo sviluppo e la crescita internazionali. Con oltre 20 anni di esperienza, la società è specializzata in Private Equity, Search Funds e fund selection, con oltre 600 milioni di euro di patrimonio in gestione (assets under management, AUM). Aurica Capital Desarrollo S.G.E.I.C., S.A. è iscritta nel registro delle società di gestione di private equity della CNMV con il numero 104.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.auricacapital.com

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