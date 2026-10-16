Fiumicino, nasce il Progetto Splash: sport e inclusione in piscina per bambini e ragazzi

Promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport e le attività acquatiche, offrendo a bambini e ragazzi, anche con disabilità, uno spazio di gioco, condivisione e crescita. È l'obiettivo del Progetto Splash, la nuova iniziativa ludico-ricreativa promossa dalla Cooperativa Sociale Integrata “A Casa di Enzo”, che sarà presentata sabato 17 ottobre, alle ore 16, presso la Piscina Comunale Fiumicino Nuoto, in via Rodano.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la cooperativa, l'amministrazione di Fiumicino e la SIS Roma, società che gestisce l'impianto attraverso Sistemi Integrati per lo Sport. L'iniziativa punta a valorizzare l'ambiente acquatico come strumento di socializzazione e partecipazione, creando opportunità accessibili a tutti i bambini, nel rispetto delle diverse esigenze e capacità individuali.

Le attività prevedono giochi in acqua, momenti ricreativi di gruppo e occasioni di condivisione, con particolare attenzione alla partecipazione dei minori con disabilità. A garantire lo svolgimento delle attività sarà personale con formazione specifica nell'assistenza ai bambini e ragazzi con disabilità, affiancato da un operatore socio-sanitario. Previsto anche un servizio di supporto negli spogliatoi, per agevolare l'accesso alla struttura e offrire maggiore assistenza alle famiglie.

La Piscina Fiumicino Nuoto metterà a disposizione gli spazi e le competenze tecniche del proprio staff, contribuendo alla realizzazione di un percorso che intende andare oltre la semplice attività sportiva, favorendo la costruzione di relazioni e l'abbattimento delle barriere attraverso il gioco e il movimento in acqua.

Alla presentazione ufficiale del Progetto Splash parteciperanno il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l'assessora alle Politiche Sociali, Monica Picca. L'incontro sarà aperto alle famiglie interessate a conoscere le attività e le opportunità offerte dall'iniziativa.

L'obiettivo, spiegano i promotori, è trasformare la piscina in un luogo di incontro e inclusione, nel quale ogni bambino possa sentirsi libero di partecipare ed esprimere le proprie capacità, secondo il principio che ispira il progetto: "Nello sport c'è spazio per tutti. Perché l'acqua è di tutti".

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