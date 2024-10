Fondazione Snaitech Main Partner dell’edizione 2024 di Premio Costruiamo il Futuro

Fabio Schiavolin premia “Insuperabili”, realtà attiva nella promozione del calcio per persone con disabilità motoria, cognitiva, intellettiva e relazionale

Milano, 21 ottobre 2024 – Si è svolta ieri, domenica 20 ottobre, presso l’Allianz MiCo la cerimonia conclusiva dell’ottava edizione del Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e supportata da Fondazione Snaitech dal 2018 per sostenere con piccoli contributi le associazioni sportive milanesi.

Fondazione Snaitech – che per questa nuova edizione ha assunto il ruolo di Main Partner dell’iniziativa – ha avuto la possibilità di attribuire un Premio speciale – da 5000 euro – ad un’associazione capace di distinguersi per l’utilizzo dello sport come leva di inclusione e riconoscimento sociale.

In seguito ad un’attenta valutazione, Fondazione Snaitech ha scelto di attribuire il Premio a “Insuperabili”, una straordinaria realtà che si è distinta per l’impegno, la professionalità e la creatività nell’approccio allo sport per la disabilità.

«Partecipare a questa cerimonia rappresenta sempre un momento prezioso, oggi ancora di più: quest’anno Fondazione Snaitech è Main Partner del Premio e questo ci ha permesso di sostenere in maniera diretta e concreta una realtà che incarna valori a cui teniamo profondamente e che, come noi, crede nello sport come strumento di inclusione e crescita” ha dichiarato Fabio Schiavolin, Vicepresidente di Fondazione Snaitech e ad di Snaitech “Sono davvero emozionato di consegnare il nostro Premio Speciale all’associazione Insuperabili. Non è stato facile scegliere, ma l’impegno appassionato e instancabile che quotidianamente dedicano ai bambini e ai ragazzi con disabilità ci ha davvero rubato il cuore: io e gli oltre mille colleghi di Snaitech siamo orgogliosi di diventare parte di questo progetto così speciale”.

Insuperabili è attiva dal 2014 nella promozione del calcio per persone con disabilità motoria, cognitiva, intellettiva e relazionale a Milano e su tutto il territorio nazionale. Il Premio sarà, nello specifico, destinato a supportare la sede di Milano, aiutandola a lavorare ulteriormente per superare il gap tra sport e disabilità, attraverso una serie di attività capitanate da esperti e professionisti qualificati sia nel campo sportivo sia in ambito socio-psico-educativo.

Durante la cerimonia di oggi sono state premiate 70 realtà sportive e sociali selezionate con cura dal Comitato d’Onore – presieduto dal Professor Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore, oltre che da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro – che hanno ricevuto un totale di contributi in denaro pari a 142.000 euro. La Fondazione – che quest’anno ha ricevuto ben 350 domande di contributo - ha sostenuto in questi anni, per l’area di Milano, più di 330 associazioni sportive, devolvendo loro un totale di oltre 670.000 euro di contributi.

