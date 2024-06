Francis Salina: Dall'Ingegneria chimica alla Musica, un Talento che Valica i Confini Nazionali

roma, 14 giugno 2024. Francesco Fratini, noto nel mondo della musica come Francis Salina, è un nome che sta rapidamente guadagnando riconoscimento sia in Italia che all'estero. Dopo aver pubblicato tre volumi tecnici sugli impianti chimici su Amazon, Fratini ha deciso di seguire la sua vera passione: la musica e, in particolare, il canto.

Con il nome d’arte Francis Salina, Fratini ha iniziato a farsi conoscere nei circuiti radiofonici nazionali e internazionali. Il suo brano "That's Amore" ha conquistato il pubblico grazie a un timbro baritonale unico e una voce corposa e profonda. La reinterpretazione del classico americano è diventata rapidamente una hit radiofonica, portando Salina all'attenzione del settimanale nazionale ORA, che il 18 luglio 2018 gli ha dedicato un articolo a piena pagina. Il giornale ha elogiato il suo talento, affermando che non teme confronti con i grandi nomi della musica italiana.

La sua interpretazione di "Love Me with All Your Heart" ha ottenuto un grande successo, entrando nella classifica dei brani indipendenti più trasmessi dalle radio italiane anche durante il periodo del Festival di Sanremo. La capacità di Francis Salina di imporsi nel panorama musicale è stata riconosciuta dal pubblico e dagli addetti ai lavori, sottolineando la sua qualità di self-made man.

Salina ha anche partecipato con successo al festival di Sanremo Doc, e ha continuato a raccogliere consensi ovunque sia stato trasmesso. Ha inciso classici della tradizione napoletana come "O Sole Mio" e "O Marinarielo" che saranno presto disponibili su YouTube.

Francis Salina ha ottenuto apprezzamenti di artista dotato di carisma e talento anche in America latina, con articoli entusiastici su testate giornalistiche in Argentina, Brasile e Colombia.La sua interpretazione di "Strangers in the Night" ha ricevuto elogi dal noto giornalista argentino Dr. Nicolas Campolongo, che ha descritto la performance di Salina come una fusione di talento artistico e fascino italiano. Campolongo ha anche apprezzato la versione di Salina di "Torna a Surriento", evidenziando la capacità del cantante di catturare l'essenza della canzone con autenticità e passione.

Il Dr di El Top, agenzia stampa colombiana, Carlos Mario rifacendosi al brano La Paloma, ha voluto congratularsi con Francis per la sua canzone e per il suo talento, affermando la tua voce è melodiosa, molto autentica e distintiva. La rivista digitale Indipendente Hot Hits Brasil ha elogiato la sua versione di "Un Día Tú, Un Día Yo". Anche in Europa, radio spagnole e inglesi hanno proposto i suoi brani nelle loro playlist, attestando la sua capacità di affascinare culture musicali diverse.

Francis Salina, con la sua voce unica e la passione per la musica, sta dimostrando perché la musica italiana è così amata in tutto il mondo. Le sue interpretazioni sono disponibili su YouTube e continuano a conquistare ascoltatori di tutte le età.

